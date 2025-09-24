Cerrar X
deportes_jaxon_dart_08605b0420
Deportes

Los Giants están listos para empezar la era Jaxson Dart

Jaxon Dart asumió el puesto de quarterback titular en Giants tras un inicio de temporada difícil. El joven QB buscará dar un giro a la franquicia neoyorquina

  • 24
  • Septiembre
    2025

Después de otro inicio de temporada desastroso para los Giants, Jaxon Dart asumió oficialmente el puesto como quarterback número 1 de la franquicia de Nueva York este miércoles, dando así fin a la era Russell Wilson.

"Estoy listo", afirmó Dart. "No fue nada extra. Siempre dices algo como, 'voy a prepararme cada semana de la misma manera'. Pero en realidad, tienes diferentes responsabilidades como titular", dijo el mariscal de 22 años después de que se hiciera el anuncio.

Dart tratará de llenarle el ojo a la directiva de Giants y tratar de llevar a mejor puerto un barco que se mira a la deriva después de tres semanas desastrosas con Russell Wilson.

Willson, quien tiene en sus vitrinas el Super Bowl XLVIII con Seattle Seahawks, llegó a Nueva York para tratar de salvar una franquicia que desde la salida de Eli Manning.

Mientras, Dart estará detrás del centro para su debut en la NFL el domingo, cuando reciban a los invictos Chargers.

"Quiero hacer lo mejor para ser una chispa", expresó Dart. "Quiero crear emoción en el campo. Quiero ser explosivo cuando haya oportunidades y solo aportar un poco de estilo".

Por su parte, Brian Daboll se negó a declarar el porqué de la decisión de sentar a Willson y darle el puesto de titular a la primera ronda desde Mississippi.

Si bien Dart jugó un partido en pretemporada, el quarterback debutante aún no ha intentado un pase en un partido profesional que cuente.

Daboll calificó como privadas sus conversaciones con Wilson, Dart, el gerente general Joe Schoen y los dueños. Se negó a profundizar en cómo la foja del equipo, su seguridad laboral u otros factores influyeron en el cambio en la posición más importante del fútbol americano.

"Es mi decisión", repitió Daboll varias veces. "No voy a entrar en detalles. Creo que es lo correcto para nuestro equipo de fútbol, y por eso lo estoy haciendo".

El head coach también dijo que el coordinador ofensivo Mike Kafka retendría las funciones de decidir las jugadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
deportes_rays_mlb_bebb6614a8
MLB aprueba la venta de los Rays al grupo de Patrick Zalupski
deportes_purdy_70b6a0aec7
Purdy vuelve a entrenar podría jugar ante los Arizona Cardinals
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_25_083225_276c777a5b
Centros de datos nos van a permitir a tiempo: Ebrard
sismo_montemorelos_e794828467
Registra Linares sismo de magnitud 3.7; no se reportan daños
israel_uefa_af9d744214
UEFA evalúa suspender a Israel de todas las competiciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×