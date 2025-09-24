Los Giants están listos para empezar la era Jaxson Dart

Después de otro inicio de temporada desastroso para los Giants, Jaxon Dart asumió oficialmente el puesto como quarterback número 1 de la franquicia de Nueva York este miércoles, dando así fin a la era Russell Wilson.

"Estoy listo", afirmó Dart. "No fue nada extra. Siempre dices algo como, 'voy a prepararme cada semana de la misma manera'. Pero en realidad, tienes diferentes responsabilidades como titular", dijo el mariscal de 22 años después de que se hiciera el anuncio.

Dart tratará de llenarle el ojo a la directiva de Giants y tratar de llevar a mejor puerto un barco que se mira a la deriva después de tres semanas desastrosas con Russell Wilson.

Willson, quien tiene en sus vitrinas el Super Bowl XLVIII con Seattle Seahawks, llegó a Nueva York para tratar de salvar una franquicia que desde la salida de Eli Manning.

Mientras, Dart estará detrás del centro para su debut en la NFL el domingo, cuando reciban a los invictos Chargers.

"Quiero hacer lo mejor para ser una chispa", expresó Dart. "Quiero crear emoción en el campo. Quiero ser explosivo cuando haya oportunidades y solo aportar un poco de estilo".

Por su parte, Brian Daboll se negó a declarar el porqué de la decisión de sentar a Willson y darle el puesto de titular a la primera ronda desde Mississippi.

Si bien Dart jugó un partido en pretemporada, el quarterback debutante aún no ha intentado un pase en un partido profesional que cuente.

Daboll calificó como privadas sus conversaciones con Wilson, Dart, el gerente general Joe Schoen y los dueños. Se negó a profundizar en cómo la foja del equipo, su seguridad laboral u otros factores influyeron en el cambio en la posición más importante del fútbol americano.

"Es mi decisión", repitió Daboll varias veces. "No voy a entrar en detalles. Creo que es lo correcto para nuestro equipo de fútbol, y por eso lo estoy haciendo".

El head coach también dijo que el coordinador ofensivo Mike Kafka retendría las funciones de decidir las jugadas.

