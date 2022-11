Los 'pecados' de Miguel Herrera como director de Tigres

Herrera en diversas ocasiones se quejó del arbitraje y del VAR, situación que le hizo pagar varias multas económicas con la Federación Mexicana de Futbol.

El director técnico mexicano Miguel Herrera fue cesado como director técnico de Tigres ayer miércoles; ante esto, hubo situaciones que pudieron haber marcado su salida de la institución felina:



- Declaró que “Tigres se hizo viejo” como equipo, al ser eliminado por Pachuca en Liguilla Apertura 2022.



- Dijo: “Que digan misa” a los aficionados de Tigres que lo abucheaban en el Estadio Universitario.



- Comentó que se debe “rejuvenecer al equipo” de Tigres al ser eliminado por León en Liguilla del Apertura 2021.



- Calificó de injusta a la afición de Tigres por abuchear a André-Pierre Gignac, tras empatar 0-0 en casa ante Necaxa.



- Acudió con tablet a rueda de prensa, tras perder de visita ante Necaxa, para evidenciar fallas del arbitraje.



- Alineación indebida de extranjeros en la Semifinal de Vuelta ante Atlas.



- Los nueve refuerzos que trajo no dieron el resultado esperado.



- Registró 21 jugadores expulsados en 63 duelos con Tigres: en promedio, un expulsado cada tres juegos.



- No fue Campeón en ningún torneo oficial con Tigres.



- Dejó ir a jugadores importantes como ‘Leo’ Fernández, Jesús Dueñas y Carlos González.



- Tras empatar con Pumas en este torneo, se quejó de que el árbitro debió compensar 10 o 12 minutos.



Aunado a ello, Telemundo anunció la incorporación de Miguel Herrera como comentarista y analista para el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, había mencionado que su entrenador podía hacer lo que él deseara… en sus vacaciones, pero tendría que cumplir con su trabajo con el equipo, algo que no iba a poder realizar porque iba a estar fuera de México. La pretemporada de Tigres comenzará el lunes 28 de este mes de noviembre, fecha en la que ya debía estar de vuelta Miguel, aunque el Mundial terminara el domingo 18 de diciembre.



Herrera en diversas ocasiones se quejó del arbitraje y del VAR, situación que le hizo pagar varias multas económicas con la Federación Mexicana de Futbol y con Tigres, además de que su comportamiento no representaba los valores que la institución felina transmite ante la sociedad.



Aunque nunca hubo una versión oficial, se rumoró que Miguel Herrera tenía diferencias con los capitanes de Tigres, ya que ellos querían jugar de una manera distinta a la que el ‘Piojo’ deseaba. En ese sentido, Rafael Carioca utilizó sus redes sociales para mandarle una indirecta al entrenador, luego de que aseguró que el equipo estaba viejo para el futbol.