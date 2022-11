Los pecados del técnico Gerardo 'Tata' Martino

Las malas decisiones del estratega argentino tienen al Tri al borde de la eliminación del Mundial 2022.

La Selección Mexicana de futbol soccer complicó el panorama para avanzar a Octavos de Final en la Copa del Mundo de Qatar 2022, esto, debido a que apenas suma un punto en el Grupo C, no ha ganado, no ha marcado gol… y las decisiones de su entrenador Gerardo Martino no han sido acertadas:



- “La formación y el planteamiento táctico del técnico Gerardo Martino ante Argentina fue timorato y temeroso, y hacerle espacio a Argentina provocó que regalara el partido”, dijo Juan Antonio Flores Barrera, exfutbolista de Rayados y Tigres.



- “Faltó presionar con intensidad; cuando hay un equipo fuerte como rival y le cedes espacio es una señal de que perderás el partido”, agregó el famoso ‘Zurdo’.



- “Se debilita la posibilidad de ir a la siguiente ronda por la ausencia del gol, no podemos caminar en el juego sin tener el táctico a favor”, añadió el exjugador oriundo de Saltillo, Coahuila.



- En la alineación Argentina, México no metió de inicio a un centro delantero con el fin de cuidar el medio campo, con lo que le dejó la pelota a los futbolistas argentinos.



- Los cambios no le resultaron, y aunque Uriel Antuna (que suplió a Kevin Álvarez) y Raúl Jiménez (que suplió a Alexis Vega) tuvieron algunos destellos dentro del campo, Roberto Alvarado (que suplió a Hirving Lozano) pasó de noche y Erick Gutiérrez (que suplió a Andrés Guardado) descuidó en su marca a Lionel Messi.



- La salida de Alexis Vega e Hirving ‘Chucky’ Lozano partió al equipo, que con ellos lucía un poco más aguerrido al frente.



- Dejó fuera de la Copa del Mundo a Santiago ‘Chaquito’ Giménez, goleador de la Europa League con el Feyenoord de Países Bajos, y a Diego Lainez (que juega con el Braga de Portugal), un jugador desequilibrante.



- Convocó a Raúl Jiménez, que no se recuperó al 100% de una lesión en la ingle.



- Durante el proceso eliminatorio para la Copa del Mundo, ‘El Tata’ no vivió en México y pasó más tiempo en argentina, sin conocer a los futbolistas de la Liga MX y siempre convocar a los mismos, aunque no pasen por un buen momento.



- De no marcar gol el Tri ante Arabia Saudita, será la primera vez que México no anote dianas en un Mundial.





Una luz al final del túnel





Es cierto, México está a 90 minutos de hacer historia, ya que -de no marcar diana ante Arabia Saudita este miércoles- registraría su primera Copa del Mundo sin anotar gol a favor… situación que lo tiene al borde de la eliminación de la justa mundialista.



Sin embargo, por increíble que parezca, el Tri aún tiene posibilidades de avanzar a Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022, pese a empatar 0-0 ante Polonia en la Fecha 1, y caer 2-0 frente a Argentina en la Jornada 2.





Entérate



Estos son los escenarios del combinado nacional para avanzar a la antesala de Cuartos de Final Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022:





- Que México derrote a Arabia Saudita por cualquier marcador… y que Polonia supere a Argentina por cualquier marcador.



- Que México gane por cuatro goles de diferencia ante Arabia Saudita… y que Polonia y Argentina empaten por cualquier marcador.



- Si Argentina vence a Polonia por un gol de diferencia… México debe vencer a Arabia Saudita por cuatro goles de diferencia.



- Si Argentina vence a Polonia por dos goles de diferencia… México debe vencer a Arabia Saudita por tres goles de diferencia.



- Si Argentina vence a Polonia por tres goles de diferencia… México debe vencer a Arabia Saudita por dos goles de diferencia.



- Si Argentina vence a Polonia por un cuatro o más goles de diferencia… México debe vencer a Arabia Saudita por un gol de diferencia.





El grupo





Así va el sector donde se ubica México en el Mundial de futbol soccer de Qatar 2022:



Grupo C

1.- Polonia, +2 en diferencia de goles y 4 puntos



2.- Argentina, +1 en diferencia de goles y 3 puntos



3.- Arabia Saudita, -1 en diferencia de goles y 3 puntos



4.- México, -2 en diferencia de goles y 1 punto