Los Rams jugarán en Australia en 2026, anuncia la NFL

La National Football League (NFL) sigue fortaleciendo su presencia global y ha confirmado que, por primera vez en la historia, se disputará un partido de temporada regular en Australia.

El duelo se llevará a cabo en Melbourne en 2026 y tendrá a Los Angeles Rams como equipo protagonista.

Dicho anuncio fue realizado por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en el marco del Super Bowl LIX, donde los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se enfrentarán en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

The MCG will be the #RamsHouse in 2026! 🐏🇦🇺



