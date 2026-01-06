Luca Orellano llega a Rayados con ilusión para el Clausura 2026

Luca Orellano arribó a Monterrey para incorporarse oficialmente a Rayados de Monterrey, en lo que representa un nuevo capítulo en su carrera profesional y un refuerzo ofensivo clave de cara al torneo Clausura 2026.

Motivado por la Liga MX y el proyecto albiazul

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el atacante argentino dejó claro que jugar en la Liga MX era un objetivo personal desde hace tiempo y que la llamada de Rayados fue determinante.

Luca Orellano llega mañana a Monterrey. CERRANDO FILAS. pic.twitter.com/45Y8mqoP8p — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) January 6, 2026

“Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100% dispuesto a venir acá”, expresó ante los medios.

Orellano también destacó la imagen que tenía del club antes de concretar su llegada, subrayando la infraestructura y el peso institucional de Rayados dentro del futbol mexicano, además de su impacto al conocer el estadio BBVA, próximo a ser sede mundialista.

“Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Yo cuando jugué acá quedé impresionado. Como club es muy grande y es un placer para mí”, comentó.

Listo para empezar y competir al 100%

El futbolista reconoció que los últimos días estuvieron marcados por la expectativa mientras se resolvían detalles administrativos, pero aseguró llegar en plenitud anímica y con el deseo de integrarse de inmediato al trabajo del equipo dirigido por Domenec Torrent.

“Feliz de estar acá, es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Feliz y con ganas de empezar”, afirmó.

Aunque no portó el jersey del club a su arribo, debido a trámites pendientes, su fichaje está muy avanzado y se espera que este miércoles 7 de enero realice las pruebas físicas y médicas para ser presentado oficialmente.

¿Qué aportará Orellano a Rayados?

En el plano deportivo, el argentino adelantó algunas de las características que buscará aportar al conjunto albiazul, perfilándose como un jugador desequilibrante.

“Siempre estar preparado para el partido, dejar todo al 100%. Lo que más me gusta es el uno contra uno, generar pases y el remate”, explicó.

Luca Orellano, nacido el 20 de marzo de 2000, se formó en Vélez Sarsfield, donde debutó en la Primera División argentina.

Posteriormente tuvo paso por Vasco da Gama en Brasil y más recientemente por FC Cincinnati de la MLS, equipo del que procede antes de llegar a Monterrey.

Puede desempeñarse como extremo por derecha, volante ofensivo o incluso por el sector izquierdo, una polivalencia que resulta valiosa para el cuerpo técnico rayado.

