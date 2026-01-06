Podcast
Deportes

Luca Orellano llega a Rayados con ilusión para el Clausura 2026

El atacante argentino Luca Orellano arribó a Monterrey para reforzar a Rayados, motivado por la Liga MX y el proyecto albiazul rumbo al Clausura 2026

  06
  Enero
    2026

Luca Orellano arribó a Monterrey para incorporarse oficialmente a Rayados de Monterrey, en lo que representa un nuevo capítulo en su carrera profesional y un refuerzo ofensivo clave de cara al torneo Clausura 2026.

Motivado por la Liga MX y el proyecto albiazul

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el atacante argentino dejó claro que jugar en la Liga MX era un objetivo personal desde hace tiempo y que la llamada de Rayados fue determinante.

“Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100% dispuesto a venir acá”, expresó ante los medios.

Orellano también destacó la imagen que tenía del club antes de concretar su llegada, subrayando la infraestructura y el peso institucional de Rayados dentro del futbol mexicano, además de su impacto al conocer el estadio BBVA, próximo a ser sede mundialista.

EH UNA FOTO - 2026-01-06T141406.082.jpg

“Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Yo cuando jugué acá quedé impresionado. Como club es muy grande y es un placer para mí”, comentó.

Listo para empezar y competir al 100%

El futbolista reconoció que los últimos días estuvieron marcados por la expectativa mientras se resolvían detalles administrativos, pero aseguró llegar en plenitud anímica y con el deseo de integrarse de inmediato al trabajo del equipo dirigido por Domenec Torrent.

“Feliz de estar acá, es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Feliz y con ganas de empezar”, afirmó.

EH UNA FOTO - 2026-01-06T141829.053.jpg

Aunque no portó el jersey del club a su arribo, debido a trámites pendientes, su fichaje está muy avanzado y se espera que este miércoles 7 de enero realice las pruebas físicas y médicas para ser presentado oficialmente.

¿Qué aportará Orellano a Rayados?

En el plano deportivo, el argentino adelantó algunas de las características que buscará aportar al conjunto albiazul, perfilándose como un jugador desequilibrante.

“Siempre estar preparado para el partido, dejar todo al 100%. Lo que más me gusta es el uno contra uno, generar pases y el remate”, explicó.

Luca Orellano, nacido el 20 de marzo de 2000, se formó en Vélez Sarsfield, donde debutó en la Primera División argentina.

Posteriormente tuvo paso por Vasco da Gama en Brasil y más recientemente por FC Cincinnati de la MLS, equipo del que procede antes de llegar a Monterrey.

Puede desempeñarse como extremo por derecha, volante ofensivo o incluso por el sector izquierdo, una polivalencia que resulta valiosa para el cuerpo técnico rayado.

 


