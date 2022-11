Luis David Adame… ¡emocionado por volver!

El torero hidrocálido, Luis David Adame, estará este viernes 11 de noviembre en la Monumental Monterrey 'Lorenzo Garza'.

Con la emoción a tope por la ilusión que le provoca ver nuevamente en esta temporada su nombre colgado en el cartel del viernes en la Monumental Monterrey, se manifestó el diestro hidrocálido Luis David Adame en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, en donde señaló que este viernes viene por su tercera “puerta grande” en la Lorenzo Garza.



“Vengo muy contento y muy motivado de repetir después de la última corrida que toreé aquí, la goyesca, donde afortunadamente pude cortar dos orejas y ando con mucha ilusión de bordar el toreo una vez mas en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ para ligar mi tercera ‘puerta grande’ en está plaza”, manifestó el diestro hidrocálido.



“Ha sido muy grato saber que regresamos a Monterrey, antes de terminar la temporada, a ratificar el triunfo a lado de dos toreros importantes como Sergio Flores y Sergio Garza, al que todavía no lo conozco, pero ya mañana (el viernes) nos conoceremos en el ruedo”, indicó el diestro, quien agregó: “Vengo muy mentalizado para que el público regiomontano vea de mi parte una especial entrega, como la última vez, a todo valor para que todos salgan disfrutando de una gran noche de toros”, mencionó el diestro hidrocálido.





“El cartel es muy bonito y viene muy rematado porque los tres toreros que estamos en él triunfamos a lo largo de la temporada de esta plaza y los tres tenemos diferentes estilos de interpretar el toreo, y eso hará que el público regiomontano disfrute de una gran noche de toros en la Monumental, y eso me ilusiona mucho porque en la plaza reinará un gran ambiente.



“Además la corrida (el encierro) ya la vi y viene muy bien presentada y muy bien armada, es una corrida digna de una gran plaza como la Monumental, que nomás de verla asusta, pero también te da confianza porque es garantía de triunfo y más tratándose de Boquilla del Carmen, una gran ganadería que conozco muy bien desde pequeño y donde Don Manuel Sesscose, que es un ganadero muy entregado, siempre ha enviado -a donde anuncian su ganadería- toros para grandes faenas, para memorables faenas”, indicó el diestro.



“Con Sergio Garza, con quien por primera vez torearemos juntos una corrida, sé que es de Monterrey y que quiere ser la figura del toreo que Monterrey espera y que, como todos, ha luchado a brazo partido por abrirse un camino en esta difícil, pero hermosa profesión, entonces eso me ilusiona mucho, alternar con un regiomontano tesonero, a pesar de que cada quién saldrá a hacer lo suyo”, apuntó el espada.



“Por mi parte agradezco al público y la afición regiomontana porque siempre han estado al pendiente de mí y desde el redondel uno se da cuenta de la gran calidad y conocimiento que tienen los aficionados de aquí, a los que siempre tengo muy presente, por eso les pido que no falten esta noche para que todos juntos podamos disfrutar de una gran noche de toros”, finalizó el diestro.