Cerrar X
descarga_29_7fa05a3352
Deportes

Luis Díaz brilla y guía triunfo del Bayern ante el St. Pauli

Luis Díaz marcó y asistió en el 3-1 del Bayern sobre St. Pauli, que mantiene al club como líder sólido de la Bundesliga con 34 puntos

  • 29
  • Noviembre
    2025

El Bayern Munich consiguió un importante triunfo por 3-1 ante el St. Pauli este sábado, en un partido donde el colombiano Luis Díaz volvió a ser figura decisiva al aportar un gol y una asistencia.

Con esta victoria, el conjunto bávaro se mantiene firme en la cima de la Bundesliga con 34 puntos tras 12 jornadas.

El St. Pauli sorprendió al inicio al abrir el marcador al minuto 6 gracias a Andreas Hountondji, quien aprovechó un error en la salida bávara para vencer a Manuel Neuer en el mano a mano.

El Bayern respondió con insistencia, estrellando dos balones en el poste antes de encontrar el empate por medio de Raphael Guerreiro, tras un pase preciso de Luis Díaz.

EH UNA FOTO - 2025-11-29T114937.834.jpg

En la recta final, Harry Kane también estuvo cerca del gol, pero su remate volvió a impactar en el poste.

Cuando parecía que el Bayern iba a dejar puntos nuevamente, Luis Díaz apareció en el tiempo añadido para marcar de cabeza el 2-1 al 90+3’. El colombiano ya suma 11 goles y cinco asistencias desde su llegada al club.

Con el St. Pauli volcado en busca del empate, el Bayern aprovechó una contra al 90+6’, donde Nicolas Jackson cerró el marcador 3-1.

El resultado mantiene a los bávaros con una ventaja de 12 puntos sobre el Leipzig, mientras que el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund buscan evitar que el líder se escape aún más en la clasificación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Rayados_America_3754efd721
¡Un calvario! Rayados no vence al América de visita desde 2020
Toluca_1a6757c5d6
Toluca remonta contra Juárez y tiene un pie en las Semifinales
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_d40a306d38
¡Ya es Clásico! Rayados y América tendrán onceava eliminatoria
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T123911_825_0db9e76939
Reportan 932 detenidos y 23 toneladas de droga en Michoacán
G7_B_Tmw_TXQAAPCY_0_da99d2fb97
Taylor Swift prepara tres lujosos viajes para su despedida
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T121639_881_1b7a11e2b8
Sheinbaum celebra respaldo de López Obrador y destaca unidad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×