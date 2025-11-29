Luis Díaz brilla y guía triunfo del Bayern ante el St. Pauli

El Bayern Munich consiguió un importante triunfo por 3-1 ante el St. Pauli este sábado, en un partido donde el colombiano Luis Díaz volvió a ser figura decisiva al aportar un gol y una asistencia.

Con esta victoria, el conjunto bávaro se mantiene firme en la cima de la Bundesliga con 34 puntos tras 12 jornadas.

El St. Pauli sorprendió al inicio al abrir el marcador al minuto 6 gracias a Andreas Hountondji, quien aprovechó un error en la salida bávara para vencer a Manuel Neuer en el mano a mano.

El Bayern respondió con insistencia, estrellando dos balones en el poste antes de encontrar el empate por medio de Raphael Guerreiro, tras un pase preciso de Luis Díaz.

En la recta final, Harry Kane también estuvo cerca del gol, pero su remate volvió a impactar en el poste.

Cuando parecía que el Bayern iba a dejar puntos nuevamente, Luis Díaz apareció en el tiempo añadido para marcar de cabeza el 2-1 al 90+3’. El colombiano ya suma 11 goles y cinco asistencias desde su llegada al club.

Con el St. Pauli volcado en busca del empate, el Bayern aprovechó una contra al 90+6’, donde Nicolas Jackson cerró el marcador 3-1.

El resultado mantiene a los bávaros con una ventaja de 12 puntos sobre el Leipzig, mientras que el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund buscan evitar que el líder se escape aún más en la clasificación.

