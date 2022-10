Luis Romo le quiere ganar al Cruz Azul

El ex jugador del Cruz Azul, Luis Romo, dejó en claro que quiere vencer a la máquina celeste en este próximo juego de cuartos de finales, ahora bajo el equipo de Rayados.



El mediocampista prosiguió, 'muy bien, la verdad que va a ser un partido muy lindo, buen espectáculo, esperemos que a la gente le gusta mucho y lo disfrute. Me gusta mucho siempre enfocarnos siempre en nosotros, tenemos que hacer un buen partido, salir a dar lo mejor y conseguiremos el resultado'.

Sobre si es revancha por cómo se dio su salida de la Máquina, Romo dijo: 'Sí, la verdad que me tocó vivir allá, yo estaba allá, lo viví y hoy me toca enfocarme en Monterrey y darlo todo por ellos. No, lo que quedó en el pasado ya pasó y hoy me toca enfocarme en Monterrey, disfrutar el presente y nada más'.