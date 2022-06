Luis Suárez llegaría pronto al River Plate

Suárez habría llegado a un acuerdo para reforzar a Los Millonarios a partir de este verano.

De acuerdo a información del periodista argentino, Bruno Vain, el jugador uruguayo, Luis Suárez estaría llegando al River Plate tras días de negociación.

De acuerdo con el comunicador, el anuncio se dará esta misma semana.

"Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana", escribió el comentarista en sus redes sociales.

Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana. #HereWeLucho pic.twitter.com/xjK8ya5fUT — Bruno Vain (@brunovain) June 26, 2022

Marcelo Gallardo, convencido en que llegará Luis Suárez

Por otra parte, Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate, recientemente dijo que está convencido de que Luis Suárez o Miguel Ángel Borja llegará pronto a su escuadra.

"Son posibilidades. Creo que algunas de las dos van a suceder claramente. Pero más allá de eso hay que estar enfocados en lo que tenemos hoy. Si se suman será para enriquecer el plantel y tener otra expectativa", declaró el director técnico.

También, destacó las ganas que manifestó el uruguayo para vestir el manto sagrado de los de Núñez: "Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando".

Luis Suárez y River Plate aún están en negociaciones: ESPN

ESPN informa que Luis Suárez y River Plate continúan en conversaciones y la respuesta definitiva del uruguayo se dará a mediados de la próxima semana.

Los Millonarios le enviaron una propuesta al atacante, pero el uruguayo aún no le ha dado una respuesta definitiva al conjunto de Buenos Aires, aseguró Javier Gil Navarro, reportero de ESPN Argentina.

Se prevé que Suárez dará su respuesta definitiva a los argentinos tras los Octavos de Final de la Copa Libertadores, según fuentes escuchadas por Navarro.

La respuesta de Suárez dependería mucho de si River Plate avanza o no en la Libertadores. En base a eso, su decisión podría producirse después del 6 de julio.

Con información de info7.mx