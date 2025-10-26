Cerrar X
Luka Dončić será baja al menos una semana por lesión

La estrella de los Lakers, causará baja por un esguince en el dedo y un hematoma en la pierna izquierda. Se perderá el juego ante Sacramento este domingo

  • 26
  • Octubre
    2025

La estrella de Los Ángeles Lakers, Luka Dončić causará baja por al menos una semana debido a un esguince en el dedo de su mano izquierda y un hematoma en la parte inferior de su pierna izquierda.

"Obviamente estás perdiendo a un jugador que crea una ventaja en cada posesión en el lado ofensivo. Esa es la parte más difícil. Tenemos que ser conscientes del personal y tenemos que hacer todo con ritmo", afirmó el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

Con esto, el base esloveno se perderá el juego de este domingo ante Sacramento.

Dončić ha iniciado con el pie derecho esta temporada con los Lakers, pues ha conseguido juegos consecutivos de 40 puntos.

Para prueba de ello es que, apenas el martes pasado, anotó 43 puntos en la derrota de los Lakers ante Golden State en la noche de apertura, y acumuló 49 en una victoria sobre Minnesota el viernes por la noche. Dončić deslumbró a los Timberwolves a pesar de haberse torcido un dedo en su mano no dominante en los minutos iniciales.

Luka se une a LeBron James en la lista de lesionados, pues este último estará fuera al menos hasta mediados de noviembre por un dolor de ciática.

La probable ausencia de Dončić por una semana llega en un momento inoportuno para Los Ángeles, que tiene seis juegos en los próximos nueve días. Los Lakers tendrán que depender en gran medida de Austin Reaves, quien ha anotado 51 puntos en sus primeros dos juegos.


