Cerrar X
AP_25289002803612_b035f3f2f9
Deportes

Malcolm Brogdon se retira de la NBA tras una carrera de 9 años

Malcolm Brogdon se retiró después de una carrera de nueve años en la NBA, durante la cual ganó premios al mejor novato de la liga y al mejor reserva

  • 15
  • Octubre
    2025

Malcolm Brogdon se retiró este miércoles después de una carrera de nueve años en la NBA, durante la cual ganó premios al mejor novato de la liga y al mejor reserva.

El veterano base había pasado la pretemporada con los Knicks de Nueva York, donde podría haber sido el suplente de Jalen Brunson. Sin embargo, decidió una semana antes de que comenzara la temporada que ya no jugaría.

“Estoy profundamente agradecido de haber llegado a este punto en mis propios términos y ahora poder cosechar los beneficios de mi carrera con mi familia y amigos”, expresó Brogdon en un comunicado que envió a ESPN. Gracias, desde el fondo de mi corazón, a todos los que han tenido un lugar en mi viaje".

Brogdon, de 32 años, fue seleccionado en la segunda ronda del 2016 por los Bucks de Milwaukee. Ganó el premio al Novato del Año de la NBA en 2017 y más tarde jugó para Indiana, Boston, Portland y Washington.

Brogdon ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA en 2022-23 mientras jugaba para los Celtics. Promedió 15,3 puntos en 463 juegos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T121145_518_c2d3eb7322
Arozarena vuelve a México para jugar en Nayarit
AP_25183664837136_d532fcaa04
Los Knicks de Nueva York contratan oficialmente a Mike Brown
Knicks_despiden_a_su_entrenador_Tom_Thibodeau_tras_perder_finales_664a9241c3
Knicks despiden a su entrenador Tom Thibodeau tras perder finales
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T164939_457_a93a88115c
Muere Ace 'Spaceman' Frehley, legendario guitarrista de KISS
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T161945_257_9862b3b4a2
Vinculan a hombre por transporte ilícito de hidrocarburos
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T160546_900_b83e1c9a0d
Indagan muerte de padre de menor presuntamente abusada en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×