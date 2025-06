Mamma mia: Rayados no ha ganado ante clubes italianos

Tal parece que Rayados tendrá un arranque complicado en el Mundial de Clubes 2025 de futbol, que inició el sábado pasado y que se juega en Estados Unidos.

Y no sólo por enfrentar al actual subcampeón de la Champions League 2024-2025, el Inter de Milán, sino porque jamás ha vencido a los equipos italianos a los que ha enfrentado a lo largo de la historia.

Monterrey ha enfrentado en tres ocasiones a clubes de Italia, todas ellas en partidos amistosos: AC Milán, Inter de Milán y Roma, con registro de dos derrotas, un empate y cero victorias, con solamente un gol a favor y tres en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.

En el duelo ante el AC Milán, perdió por 1-0 en un torneo cuadrangular amistoso que se llevó a cabo en 1998 en el Estadio Tecnológico.

En ese mismo certamen cayó por 1-0 ante el Inter de Milán.

El encuentro ante la Roma fue en un duelo amistoso internacional en 2003, mismo que finalizó 1-1, también en el inmueble del ITESM.

La Pandilla se enfrentará al Inter de Milán este martes a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey, en la Jornada 1 de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025; es juego del sector "E", en el Estadio Rose Bowl, en Pasadena, California.

Entérate

Estos son los juegos que ha disputado Rayados ante clubes italianos a lo largo de la historia:

En 1998: Rayados 0-1 AC Milan, Estadio Tecnológico.

En 1998: Rayados 0-1 Inter de Milán, Estadio Tecnológico.

En 2003: Rayados 1-1 Roma, Estadio Tecnológico.

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los juegos que ha disputado Rayados ante clubes italianos, a lo largo de la historia:

Juegos disputados: 3

Triunfos de Rayados: 0

Empates: 1

Derrotas: 2

Goles de Rayados: 1

Goles en contra: 3

Diferencia de goles: -2

Resultados

