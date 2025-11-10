Manchester United organiza "Stadium Sleep Out" a beneficio

El equipo Manchester United organizó el reconocido "Old Trafford Sleep Out", en el que se convocó a los aficionados del club para dormir en las instalaciones del estadio.

Este evento se organiza para recaudar fondos para su fundación, donde se busca apoyar a las personas en situación de calle que atraviesan por dificultades durante el invierno.

Esta iniciativa brinda a los aficionados la oportunidad de conocerse y compartir sus historias, además de conscientizarse sobre los problemas de los jóvenes que enfrentan en las comunidades.

Manchester United ha organizado el evento llamado "Stadium Sleep Out", pagas para dormir en Old Trafford y con ese dinero se recaudan fondos para donarlo a organizaciones benéficas que ayudan a personas sin hogar para este invierno:

A través de redes sociales, el club compartió algunas imágenes donde se observa como los aficionados se acomodan entre las filas de las gradas con sus sleepingbags.

El precio del boleto era de 35 libras esterlinas, es decir, aproximadamente $850 pesos mexicanos. Dicho evento solo era para mayores de 18 años, quienes lograron dormir en las instalaciones del estadio.

