Cerrar X
AP_25306857090873_60de42b70e
Deportes

Marcedes Lewis: el tight end más viejo de los Denver Broncos

Con 41 años, Lewis se convirtió en el jugador más viejo en aparecer como tight end y en la historia de los Denver Broncos, acumulando 20 temporadas en la NFL

  • 02
  • Noviembre
    2025

Los Denver Broncos, además de ganar este domingo ante los Houston Texans, hicieron historia en la NFL, pues durante su cuarta jugada de su primera serie, alinearon al tight end de 41 años, Marcedes Lewis, convirtiéndolo en el jugador más grande en jugar dicha posición.

Además de esto, cuando Lewis entró al campo, también se convirtió en el jugador más viejo en aparecer en un juego en la historia de la franquicia.

El tight end de Broncos es el segundo jugador activo más viejo de la NFL, solo por detrás de Aaron Rodgers, quien cumplirá 42 años en diciembre.

Fue firmado para el equipo de práctica el miércoles y promovido al roster activo el sábado.

Además de esto, se convirtió en el jugador número 23 en jugar 20 temporadas.

La historia de Lewis comenzó en 2006, después de haber sido firmado por los Jacksonville Jaguars con el pick global 28 durante la primera ronda y permanecería allí por 12 años, para después jugar cinco temporadas con Green Bay, dos con Chicago y actualmente con los Broncos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_03_T140848_252_8b98cb0175
Fallece Carlos Hurtado, famoso promotor del futbol mexicano
AP_25306832543105_44c7b66b94
Cam Little supera la marca del gol de campo más largo de la NFL
AP_25306704308189_078aab2193
Marcedes Lewis se convierte en el jugador más longevo de la NFL
publicidad

Últimas Noticias

AP_25308011589665_7c19f8dd95
Starbucks vende 60% de su operación en China por $4,000 mdd
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×