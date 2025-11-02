Marcedes Lewis: el tight end más viejo de los Denver Broncos
Con 41 años, Lewis se convirtió en el jugador más viejo en aparecer como tight end y en la historia de los Denver Broncos, acumulando 20 temporadas en la NFL
- 02
-
Noviembre
2025
Los Denver Broncos, además de ganar este domingo ante los Houston Texans, hicieron historia en la NFL, pues durante su cuarta jugada de su primera serie, alinearon al tight end de 41 años, Marcedes Lewis, convirtiéndolo en el jugador más grande en jugar dicha posición.
Además de esto, cuando Lewis entró al campo, también se convirtió en el jugador más viejo en aparecer en un juego en la historia de la franquicia.
El tight end de Broncos es el segundo jugador activo más viejo de la NFL, solo por detrás de Aaron Rodgers, quien cumplirá 42 años en diciembre.
Fue firmado para el equipo de práctica el miércoles y promovido al roster activo el sábado.
Además de esto, se convirtió en el jugador número 23 en jugar 20 temporadas.
La historia de Lewis comenzó en 2006, después de haber sido firmado por los Jacksonville Jaguars con el pick global 28 durante la primera ronda y permanecería allí por 12 años, para después jugar cinco temporadas con Green Bay, dos con Chicago y actualmente con los Broncos.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas