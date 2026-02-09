Marcell Ozuna firma con los Piratas por US$12 millones

Los Pittsburgh Pirates alcanzaron un acuerdo con el veterano bateador designado Marcell Ozuna por un año y 12 millones de dólares, pendiente de que el jugador supere el examen físico, según reportes de medios estadounidenses.

El contrato contempla un salario de 10.5 millones de dólares para la temporada 2026 y una opción mutua de 16 millones para 2027, con una cláusula de rescisión (buyout) de 1.5 millones en caso de no ejercerse.

Ozuna, de 35 años y originario de República Dominicana, reforzará una alineación que fue una de las menos productivas de las Grandes Ligas en 2025.

Un bate con poder probado

El dominicano viene de una campaña discreta con los Atlanta Braves, donde bateó para .232 con 21 jonrones, 68 carreras impulsadas y un OPS de .756, en un año marcado en parte por molestias en la cadera.

Sin embargo, entre 2023 y 2024 fue uno de los bateadores más temidos de la Liga Nacional, al combinar 79 cuadrangulares y registrar un OPS superior a .900 en ambas temporadas.

En 2024 incluso superó el .300 de promedio (.302) y fue convocado al Juego de Estrellas.

A lo largo de 13 temporadas en MLB con Miami, San Luis y Atlanta, Ozuna acumula promedio de .269, 296 jonrones y 948 carreras impulsadas, además de tres selecciones al All-Star, dos Bates de Plata y un Guante de Oro.

Parte de un offseason activo

La firma de Ozuna se suma a una temporada baja inusualmente movida para Pittsburgh, que previamente adquirió al segunda base Brandon Lowe vía cambio y firmó al primera base/jardinero Ryan O’Hearn en la agencia libre.

El objetivo es claro: respaldar a un joven cuerpo de lanzadores encabezado por Paul Skenes, actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, con una ofensiva más competitiva.

La llegada del dominicano también podría marcar el cierre de ciclo de Andrew McCutchen, histórico referente del club que permanece sin contrato.

Uno de los desafíos para Ozuna será adaptarse al PNC Park, un estadio que históricamente no favorece a los bateadores derechos. En 36 juegos disputados ahí, registra promedio de .225 con apenas un jonrón.

Aun así, los Piratas confían en que su poder y experiencia aporten equilibrio a una alineación predominantemente zurda, en la que destacan Lowe, O’Hearn y Oneil Cruz, mientras que Bryan Reynolds batea como ambidiestro.

