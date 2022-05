¡Marcelo Flores decide representar a México!

El futbolista del Arsenal explicó sus motivos para representar al Tricolor mediante sus redes sociales.

El Joven jugador del Arsenal, Marcelo Flores, confirmó y dio a conocer sus motivos para tomar la decisión de representar a México y no a Canadá.

"Hola, esta carta es muy importante para mí, he pensado mucho tiempo qué escribir y estoy listo para compartirlo con ustedes", se escucha decir a Marcelo en el video que subió a su Instagram seguido de un texto sobre su decisión definitiva de portar los colores del Tricolor por el resto de su carrera profesional.

El futbolista de 18 años menciona que desde unos años atrás ha sido consciente del privilegio futbolístico que tiene al poder representar a tres Selecciones Nacionales destinas.

"Esta libertad de decidir es algo que no tienen todos los jugadores de futbol y por ello estoy agradecido. Para entender como llegué a esta decisión, es necesario entender lo afortunado que soy de tener a una familia tan unida. No solamente han creído en mí y en mis hermanas, sino que han apostado y sacrificado sus vidas enteras para emigrar de un país a otro en busca de un mejor ambiente de desarrollo futbolístico. Sin esas decisiones de mis padres no estaría hoy en la posición privilegiada en la que me encuentro. Gracias, papás", expresó Flores.

El jugador manifiesta que al crecer en un ambiente multicultural y tener la bendición de sentirte identificado con varios países, es normal cuestionar tu identidad y en ocasiones hasta dudar de tu origen mismo.

Marcelo tenía la opción de escoger entre Canadá, país donde nació y creció durante su infancia, así como Inglaterra, lugar donde creció como adolescente y donde mis sueños de futbolista se han ido consolidando poco a poco.

"Canadá e Inglaterra siempre serán parte de mí. Me han ayudado a crecer y a convertirme en la persona que soy. Aunque mi corazón siempre tuvo el rumbo claro, mentiría si dijera que el proceso ha sido fácil. El amor y la conexión por varios países es un sentimiento muy difícil de explicar y el hecho de escribir estar líneas no significa que deje de sentir cariño por los 3 países que han aportado a mi crecimiento. Amo Canadá. Amo Inglaterra. Amo México", escribe.

Destaca que su padre Rubén Flores, exfutbolista mexicano, le ha inculcado desde pequeño la pasión por el país Azteca y varias veces durante su infancia visitó México.

"Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro 'hogar' esté a miles de kilómetros de distancia. La Federación Mexicana de Fútbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo", añade.

"Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Es suficiente con escuchar rancheras con mis hermanas en Inglaterra? ¿Decir SÍ a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?", menciona.

Aunque dice que no ha podido descubrir las respuesta, al menos ha llegado a la conclusión de que "ser diferente no me hace menos mexicano".

"Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo que es importante que lo escuchen de mí directamente. Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional", sentenció.

Asimismo dijo que de su parte seguirá entrenando como siempre lo ha hecho para ganarse un lugar en el Mundial. Y finalizó agradeciendo a los fans por su muestras de cariño durante los últimos meses.

Con información de info7.mx