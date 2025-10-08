Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_08_at_12_44_49_AM_0b68a452d8
Deportes

Marco Pérez ‘El niño prodigio’ debutará ante la afición regia

El español de 18 años de edad estará este domingo en la corrida internacional, que se celebrará en la Monumental de Monterrey

  • 08
  • Octubre
    2025

La afición regiomontana se prepara para vivir una tarde de emociones intensas este domingo en punto de las 16:30 horas en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, con un cartel que conjuga experiencia, arte, valor y juventud.

Tres nombres de alto relieve se darán cita en el histórico coso monumental de la colonia Del Prado: el valiente rejoneador mexicano Emiliano Gamero, el valor de la queretana Paola San Román, y un debut que ha despertado gran expectación entre la afición: la juventud y arrojo del torero español Marco Pérez.

Todos ellos lidiarán un encierro con el sello de garantía de la ganadería guanajuatense de Santa María de Xalpa.

El debut del joven diestro salamantino en el dorado albero regiomontano, marca uno de los momentos más esperados de la temporada 2025. Marco Pérez nació en Salamanca, España, el 7 de octubre de 2007, y desde niño respiró el ambiente taurino inspirado por su padre, Vicente, quien fue novillero. Su historia en los ruedos comenzó a brillar en 2022 cuando sorprendió en el festival benéfico “Granadown”, su primer gran debut.

Formado en la Escuela Taurina de Salamanca y guiado por los maestros José Ramón Marín, y un viejo conocido y muy querido por la afición regia, que no olvida con gratitud sus actuaciones a beneficio del Hospital Universitario, el matador francés Juan Bautista, Pérez realizó en 2023 su presentación con picadores en Istres, Francia, cosechando desde entonces importantes triunfos en plazas de España, Francia y América. Con apenas 18 años de edad que cumplió ayer martes, es reconocido como uno de los grandes talentos de su generación y ha sido señalado por la crítica especializada como un verdadero “niño prodigio” de la tauromaquia.

En 2025 protagonizó una espectacular despedida como novillero en la Plaza de Las Ventas de Madrid, colgando el “No hay billetes” en una tarde histórica que le valió la admiración de la afición. Su alternativa llegó el pasado 6 de junio en Nimes, Francia, en la que emocionó hasta las lágrimas al cortar dos orejas en una actuación memorable. Con 27 corridas toreadas en su actual campaña, 59 orejas, cinco rabos y miles de kilómetros recorridos, Marco Pérez pisa ahora suelo regio para iniciar una intensa temporada.

Los boletos para esta corrida se pueden adquirir en la plataforma de superboletos.com y en las taquillas de la plaza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_1_15_29_AM_8f3d310f88
¡Vuelven los toros este domingo a la Monumental Monterrey!
EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T164539_592_4e0c2fd7c0
Meditar en los pensamientos: Claves para ser feliz
eua_9_11_92d1ab779f
Conmemora EUA 24 años del 9/11 con ceremonias solemnes
publicidad

Últimas Noticias

46849026_fc67_43a9_b9e8_2d97e2988ab2_56c14f53f7
Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×