Marco Pérez ‘El niño prodigio’ debutará ante la afición regia

La afición regiomontana se prepara para vivir una tarde de emociones intensas este domingo en punto de las 16:30 horas en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, con un cartel que conjuga experiencia, arte, valor y juventud.

Tres nombres de alto relieve se darán cita en el histórico coso monumental de la colonia Del Prado: el valiente rejoneador mexicano Emiliano Gamero, el valor de la queretana Paola San Román, y un debut que ha despertado gran expectación entre la afición: la juventud y arrojo del torero español Marco Pérez.

Todos ellos lidiarán un encierro con el sello de garantía de la ganadería guanajuatense de Santa María de Xalpa.

El debut del joven diestro salamantino en el dorado albero regiomontano, marca uno de los momentos más esperados de la temporada 2025. Marco Pérez nació en Salamanca, España, el 7 de octubre de 2007, y desde niño respiró el ambiente taurino inspirado por su padre, Vicente, quien fue novillero. Su historia en los ruedos comenzó a brillar en 2022 cuando sorprendió en el festival benéfico “Granadown”, su primer gran debut.

Formado en la Escuela Taurina de Salamanca y guiado por los maestros José Ramón Marín, y un viejo conocido y muy querido por la afición regia, que no olvida con gratitud sus actuaciones a beneficio del Hospital Universitario, el matador francés Juan Bautista, Pérez realizó en 2023 su presentación con picadores en Istres, Francia, cosechando desde entonces importantes triunfos en plazas de España, Francia y América. Con apenas 18 años de edad que cumplió ayer martes, es reconocido como uno de los grandes talentos de su generación y ha sido señalado por la crítica especializada como un verdadero “niño prodigio” de la tauromaquia.

En 2025 protagonizó una espectacular despedida como novillero en la Plaza de Las Ventas de Madrid, colgando el “No hay billetes” en una tarde histórica que le valió la admiración de la afición. Su alternativa llegó el pasado 6 de junio en Nimes, Francia, en la que emocionó hasta las lágrimas al cortar dos orejas en una actuación memorable. Con 27 corridas toreadas en su actual campaña, 59 orejas, cinco rabos y miles de kilómetros recorridos, Marco Pérez pisa ahora suelo regio para iniciar una intensa temporada.

Los boletos para esta corrida se pueden adquirir en la plataforma de superboletos.com y en las taquillas de la plaza.

