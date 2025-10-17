Cerrar X
AP_25291051056240_0069b529e2
Deportes

Marineros ganan y están a un triunfo de su 1ra Serie Mundial

Eugenio Suárez conectó dos jonrones para vencer 6-2 a Toronto y Seattle quedó a una victoria de avanzar por primera vez a la Serie Mundial

  • 17
  • Octubre
    2025

Eugenio Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que los Marineros de Seattle derrotaran el viernes 6-2 a los Azulejos de Toronto, con lo que recuperaron la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El venezolano Suárez también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Marineros se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 2-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. El cubano-mexicano Randy Arozarena de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 3-2 con dos anotadas y cinco remolcadas, Leo Rivas de 3-0.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25293110256917_6121318101
Guerrero Jr. brilla y Azulejos fuerzan Juego 7 ante Seattle
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
AP_25290137313878_bf18a78585
Scherzer brilla y Toronto vence 8-2 a Mariners; empatan la serie
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×