Matteo Costantini es un guerrero… ¡muy regio!

La falta de oportunidades, lejos de verlo como un obstáculo, lo hizo entender que si quería cumplir sus sueños tendría que dejar su ‘zona de confort’... y hoy ya disfruta los frutos del esfuerzo al proclamarse Campeón de la Liga TDP (Tercera División Profesional).

Es la historia del futbolista regiomontano Matteo Costantini, quien ‘dio la vuelta olímpica’ el pasado domingo con el club Guerreros de Autlán, Jalisco. El cuadro ‘azulgrana’ derrotó en la Gran Final a los Gorilas de Juanacatlán por global de 3-2.

El título no sólo le dio a esta ciudad jalisciense su primer cetro de futbol profesional en la historia, sino el ascender a la Liga Premier Serie A (antesala a Liga de Expansión) y, lo más importante, permitió que Costantini Ramírez, de 22 años, cumpliera un sueño que tenía desde pequeño.

“Me siento muy contento porque es el sueño que tengo desde niño, que es ser Campeón. Venía trabajando desde años atrás con lograr un Campeonato y, gracias a Dios, se me dio con Guerreros de Autlán”, compartió vía telefónica.

‘Matte’, surgido de las fuerzas básicas de Tigres y de posición defensa central, ya cuenta con experiencia en Tercera División al militar con los mismos felinos en esta categoría y el Santiago FC. Tuvo un paso breve en la Liga Premier con la filial del Pachuca en este circuito para retornar a la Liga TDP con el Autlán para la Temporada 2024-2025.

“Se siente bien bonito porque tengo años jugando en Tercera y es el equipo donde más me he enamorado, la afición me quiere, los compañeros me apoyan y la afición siempre estuvo en todo momento y nos sentíamos con ese deseo de darles un título”, dijo.

En cuanto a su participación con los Guerreros, Costantini empezó con el pie derecho el año futbolístico al ser titular prácticamente en todos los encuentros que disputó; sin embargo, una dura lesión de rodilla le impidió jugar la parte final de la temporada.

“Desde el primer día venía con la mentalidad de ser Campeón, sentía que era la última oportunidad para cumplir mis objetivos, pero llegó la lesión, pero mis compañeros y profesores siempre me apoyaron.

“Es un logro enorme el Campeonato porque me sigue dando tiempo para seguir jugando profesionalmente, por la lesión se me quitaron unas oportunidades, pero el volver a (Liga) Premier me permite seguir luchando por mis sueños y seguir sumando cosas con Autlán, que ese será mi objetivo”, compartió.

Los Guerreros, tras proclamarse monarcas de la Zona B de la Liga TDP, disputarán el Campeón de Campeones ante los monarcas de la Zona A, los Héroes de Zaci, club de la CDMX. El duelo será hoy viernes a las 14:00 horas en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

“Claro que me gustaría jugar el Campeón de Campeones, pero no quiero acelerar los procesos de recuperación porque, estoy seguro, vendrán cosas muy buenas en el futuro y sé que el equipo va a lograr ese título".

“Sólo quiero agradecerle a mi familia, amigos y todos que estuvieron presentes con esa rachita que tuve con mi lesión, que sepan que el Campeonato también es de ellos y que sigan creyendo en los sueños que tienen los jóvenes, que se entienda que no es fácil, pero no es imposible”, finalizó. (Con información de Gerardo Suárez)

