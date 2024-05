Max Verstappen conquista el Gran Premio de Emilia-Romaña

El triple campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen, de Red Bull, reforzó su liderato en el Mundial de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Emilia-Romaña, el séptimo del año, disputado este domingo en el circuito de Imola en Italia. El mexicano Sergio Pérez, también de Red Bull, finalizó en la octava posición.

Verstappen, logró su quincuagésima novena victoria en la F1 y la quinta de la temporada, imponiéndose en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola en un apretado final. Lando Norris, de McLaren, presionó al líder en las últimas vueltas y concluyó en segundo lugar, seguido del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien terminó en tercera posición.

