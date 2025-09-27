Max Verstappen gana en su debut GT3 en el Nürburgring
Verstappen debutó con triunfo en la categoría GT3 al imponerse en la edición 57 del ADAC Barbarossapreis, disputada en el legendario Nürburgring-Nordschleife
- 27
-
Septiembre
2025
Max Verstappen debutó con triunfo en la categoría GT3 al imponerse en la edición número 57 del ADAC Barbarossapreis, disputada en el legendario Nürburgring-Nordschleife.
El tricampeón de Fórmula 1 compartió el Ferrari 296 GT3 de Emil Frey Racing con Chris Lulham, logrando la victoria en la novena cita de las Nürburgring Langstrecken-Series.
El holandés, que hace apenas unas semanas había conseguido el “Permiso A” para competir en este tipo de pruebas, completó una actuación impecable.
Pese a la niebla y la pista húmeda en la clasificación, Verstappen marcó tiempos competitivos y mostró su habilidad en un trazado de 24.3 kilómetros conocido como el “Infierno Verde”.
Durante la carrera de cuatro horas, Verstappen tomó la delantera desde las primeras vueltas y estableció un ritmo dominante, con un mejor giro de 7:51.514, muy cerca del récord oficial.
Tras un sólido relevo inicial, dejó el volante a Lulham, quien mantuvo la ventaja para asegurar la victoria con medio minuto de margen sobre el Ford Mustang #6 de Frank Stippler y Vincent Kolb.
El podio lo completó el Mustang #9 de Scherer/Fetzer/Mardenborough.
En tanto, Christian Krognes, que había logrado la pole position con un Aston Martin, terminó quinto junto a su equipo tras perder terreno en la segunda mitad de la carrera.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas