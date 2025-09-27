Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T091037_761_453e11704a
Deportes

Max Verstappen gana en su debut GT3 en el Nürburgring

Verstappen debutó con triunfo en la categoría GT3 al imponerse en la edición 57 del ADAC Barbarossapreis, disputada en el legendario Nürburgring-Nordschleife

  • 27
  • Septiembre
    2025

Max Verstappen debutó con triunfo en la categoría GT3 al imponerse en la edición número 57 del ADAC Barbarossapreis, disputada en el legendario Nürburgring-Nordschleife.

El tricampeón de Fórmula 1 compartió el Ferrari 296 GT3 de Emil Frey Racing con Chris Lulham, logrando la victoria en la novena cita de las Nürburgring Langstrecken-Series.

El holandés, que hace apenas unas semanas había conseguido el “Permiso A” para competir en este tipo de pruebas, completó una actuación impecable.

Pese a la niebla y la pista húmeda en la clasificación, Verstappen marcó tiempos competitivos y mostró su habilidad en un trazado de 24.3 kilómetros conocido como el “Infierno Verde”.

Durante la carrera de cuatro horas, Verstappen tomó la delantera desde las primeras vueltas y estableció un ritmo dominante, con un mejor giro de 7:51.514, muy cerca del récord oficial.

Tras un sólido relevo inicial, dejó el volante a Lulham, quien mantuvo la ventaja para asegurar la victoria con medio minuto de margen sobre el Ford Mustang #6 de Frank Stippler y Vincent Kolb.

El podio lo completó el Mustang #9 de Scherer/Fetzer/Mardenborough.

En tanto, Christian Krognes, que había logrado la pole position con un Aston Martin, terminó quinto junto a su equipo tras perder terreno en la segunda mitad de la carrera.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_06_44_PM_1_b9656c09a1
Sufren… pero Steelers vencen 24-21 a Vikings en Irlanda
G19v_I6_KXIA_Af5so_9585952dec
Tigres se mide a Querétaro en busca de seguir en el top 5
G19o_U5d_W0_AA_8z7x_ebbc72e86a
AC Milan de Santiago Giménez vence al Napoli y lidera la Serie A
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_59_01_PM_a31dbef1f2
Localizan en Guadalupe a adolescente reportada como desaparecida
Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_51_08_PM_195f699c83
Suben las visitas a La Milarca, tras fallecimiento de Mauricio
2025_09_28_La_transformaci_n_avanza_en_Jalisco_28_GM_2f65ddf831
Sheinbaum frena abucheos hacia Pablo Lemus, gobernador de Jalisco
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×