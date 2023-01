'Me gustaría repetir el título', dice Nicolás Ibáñez

El refuerzo felino, antes que pensar en otro Campeonato de goleo individual, quiere el título de Liga con el equipo auriazul.

Recién se coronó Campeón de goleo individual con los Tuzos, pero el nuevo jugador de los Tigres, Nicolás ‘Nico’ Ibáñez, no piensa en repetirlo: “Me gustaría repetir el título con el equipo (de Tigres), el de goleo vendrá a través de que el equipo ande bien”.



Y es que el artillero argentino logró en el mismo semestre el Campeonato de liga con el Pachuca, pero ahora juega para ‘La U’ de Nuevo León, equipo del que dijo lo siguiente: “Veo en Tigres lo que todos ven, un equipo con mucha calidad, uno de los equipos grandes también, ojalá que podamos estar para cosas importantes. Se está en una etapa de agarrar la idea del profe (Diego Cocca), que lo estamos haciendo bien, y seguir por esta línea, paso a paso, partido a partido para primero clasificar entre los cuatro y después pelear por el título”.



Ibáñez jugará a lado de un histórico de Tigres como André-Pierre Gignac, y se habla de que podría ser su sucesor, pero el argentino no lo ve así: “Es muy lindo poder compartir con un jugador así, si me toca jugar a su lado ojalá pueda hacerlo de la mejor manera y para bien del equipo. Pero no vengo a ser el sucesor ni mucho menos, ya sabemos lo que él ha hecho en Tigres, lo que representa para Tigres, vengo a hacer mi trabajo y ojalá sea de la mejor manera para ganarme el cariño de la gente.





Y… ¿cómo ha sido el trato del plantel felino para con él? Lo responde con una sonrisa: “Me recibieron de la mejor manera, se nota que hay un grupo humano increíble y eso me lo han hecho sentir. Con la mayoría, con los argentinos y los uruguayos que tomamos mate, pero con la mayoría muy bien. Es un vestidor muy unido que se le ve desde afuera y eso está buenísimo”.



Y sí, entiende lo que representa la pasión del Estadio Universitario: “Cuando veníamos (al Universitario) se hacía sentir mucho (la afición), siempre llena, me hacía recordar mucho a Argentina, que en casi todos los clubes son así de pasionales y que cantan todo el partido, es algo lindo. Puede ser (que presione al rival) porque siempre está lleno, pero presión en mí no porque es algo lindo, el jugador se motiva cuando juega en un estadio lleno y con esa pasión que se siente, y es lindo vivirlo, y tenerla a favor mejor todavía, sentir el apoyo del jugador número 12”.



¿En qué posición te sientes más cómodo?, se le preguntó.



“Me puedo adaptar a lo que el profe me pida, voy a estar predispuesto y con todas las ganas de hacer lo mejor para el equipo”, respondió.



Y complementó: “Soy de moverme por todo el frente siempre, puedo adaptarme a lo que el equipo necesite, a lo que el profe me indique”.



Ibáñez es un tipo tranquilo y hasta tímido, según él nos dijo… y reconoció que su esposa lo tacha de aburrido: “Soy muy tranquilo, familiar, siempre con mi señora, con mis hijos, no somos de andar mucho ni nada. Mi señora me lo dice siempre, que soy muy aburrido porque no hablo mucho y soy tímido, bastante… pero en la cancha es otra cosa”.



‘Nico’ dijo que firmó para jugar cuatro años con Tigres, pero quiere más: “Cuatro años (su contrato), ojalá pueda estar todo el tiempo del contrato y obviamente siempre hacer lo mejor posible para que así sea”.





DIEZ RÁPIDAS CON IBÁÑEZ



1.- ‘Nico’ Ibáñez… “Tranquilo”



2.- Afición de Tigres… “Incomparables”



3.- ¿Asado argentino o carne asada regia?… “Asado argentino, aún no pruebo la de acá”



4.- El gol… “Siempre”



5.- Superpoder… “Teletransportarme”



6.- ¿Meter gol o pase para gol?… “Meter gol”



7.- ¿Centro delantero o media punta?… “Las dos”



8.- Germán Berterame… “Amigo”



9.- Artista favorito… “Los Piojos”



10.- Clásico Regio… “Increíble, un lindo partido para ganarlo, los Clásicos se ganan”