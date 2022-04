'Me van a ver en París con medalla': Queisy Rojas

La levantadora de pesas se mostró motivada en una entrevista concedida a TV Azteca Noreste.

Empecemos con lo último que nos dijo, por lo impactante de sus palabras: "Mi familia, mis amigos, mi entrenadora, mi novio, ellos son mis mayores fortalezas... y me van a ver en París siendo medallista".

Así, sencilla en sus palabras, pero con la seguridad necesaria que tiene su raíz en su trabajo y entrenamiento, fue como la levantadora de pesas Queisy Rojas González, se expresó en entrevista concedida a TV Azteca Noreste.

"Siento que puedo llegar a ser olímpica y ser medallista, porque hasta ahorita voy muy bien, mis marcas van muy bien, y así como estoy cada día esforzándome en el entrenamiento, con mi comida y en la escuela, siento que sí se puede", dijo la joven regiomontana.

Sobre lo que viene a corto plazo para ella, dijo: "Las competencias que he tenido últimamente han sido unas experiencias muy buenas, me ha ido muy bien porque he estado entrenando mejor, y he estado progresando en mis marcas, las competencias que tengo en mente son en mayo, el Mundial en Grecia -que espero me vaya muy bien-. Estoy en la categoría de 64 kilogramos, ahorita tengo mis marcas muy bien establecidas en la categoría, sí estoy para sacar medalla".

Pero la sobresaliente atleta nos reveló cómo inició en la halterofilia.

"Yo tenía como nueve o 10 años de edad, y un día a la escuela fueron a hacer unas pruebas de atletismo y de levantamiento de pesas... ¡y me gustó!, me llamó mucho la atención y empecé a practicarlo, y mis papás me dejaron, estuvieron de acuerdo conmigo. He salido a muchas partes, he conocido muchos lugares y me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo", dijo.

Por último, Queisy nos dejó en claro quién es su ejemplo y motivación en este deporte.

"En olímpicos, las mujeres sobresalen más en este deporte que los hombres, eso me motiva porque tengo muchas ventajas y sé que puedo; la última medallista olímpica, Aremi (Fuentes), me motiva".