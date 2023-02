'Me visualizo como campeón', asegura Erick Aguirre

“Desde que llegué acá me visualizo siendo campeón y tanto nosotros como la afición lo merecemos”, así, firme y tajante, fue como se expresó el jugador de los Rayados Erick Aguirre, en entrevista para TV Azteca Noreste.

Y por si había dudas en la vara alta que Rayados se ha puesto, prosiguió:

Sin embargo, el defensa lateral derecho reconoció que, de no conseguir el título, sería un fracaso:

“Por la pasión que se vive acá, por el plantel que tenemos, estamos conscientes que si no somos campeones es un fracaso, y cuando no lo obtuvimos lo asumimos como tal”.

Ahora bien, Erick Germán Aguirre Tafolla, viene saliendo de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, y al respecto dijo lo siguiente:

“He tenido par de lesiones de este mismo tipo, con esta última estoy consciente de que debo hacer cosas extras para que no vuelva a suceder, del tema mental siempre he estado muy tranquilo, pero tengo que hacer otras cosas como estiramientos específicos para que no vuelva a suceder este tipo de lesiones y seguir trabajando en todos los sentidos tanto en lo físico como en lo que me pide el profe para poder seguir siendo tomado en cuenta por él.