Merel Van Dongen anuncia su retiro del fútbol profesional

Con el inicio de torneo en el horizonte, Rayadas recibió una noticia que pegó en la afición, pues Merel Van Dongen, una de las jugadoras más destacadas que llegaron al club en los últimos años, anunció su retiro de las canchas.

La central neerlandesa dio a conocer esto mediante sus redes sociales, donde informó que su último partido como profesional será el Campeón de Campeonas, el cual se celebrará el 16 de julio en San Antonio, Texas, frente a Pachuca.

"Una pequeña actualización sobre mí; actualmente estoy en el tiempo extra de mi vida futbolística, porque he decidido retirarme del fútbol profesional después del Campeón de Campeones del 16 de julio en San Antonio. Estoy muy feliz con la playera que porto, con las personas con quienes comparto en el campo y con el lugar donde lo estoy experimentando. Entonces, cuando el árbitro pite el final y me quite los tacos, estaré aliviada porque siempre di el 1,000%. Es mi último baile y estoy disfrutando cada paso. Arriba el Monterrey", compartió en sus redes sociales.

Van Dongen llegó a Rayadas para el Clausura 2024, desde entonces, se afianzó como un pilar del equipo regio, donde disputó 55 partidos, marcó 10 goles y fue bicampeona en 2024; incluso llegó a portar la banda de capitana tras la salida de Rebeca Bernal.

Previo a su etapa en México la neerlandesa militó en clubes como ADO Den Haag, Ajax, Real Betis y Atlético de Madrid. Además, fue seleccionada nacional durante varios años.

Así, se abrirá un hueco de extranjera y se dejará un gran hueco en la defensa, por lo que la directiva albiazul deberá ponerse las pilas para fichar a una sustituta de alto nivel.

Comentarios