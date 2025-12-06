Messi e Inter Miami ganan su primera MLS al vencer a Vancouver

El legado de Lionel Messi ya estaba asegurado cuando llegó al Inter Miami y se unió a la Major League Soccer, pues había ganado una Copa del Mundo, decenas de trofeos en Europa y era generalmente considerado uno de los mejores jugadores en la historia del deporte.

Y aunque no necesitaba ganar una MLS Cup, como el animal competitivo que es, se fijó la meta de tener una y la consiguió.

Messi y el Inter Miami completaron el cometido al vencer el sábado 3 -1 a los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS para el primer campeonato de la franquicia.

Esto ocurrió dos años y medio después de que la leyenda llegara al sur de Florida, un movimiento que sorprendió a muchos observadores en ese momento.

El argentino asistió en el gol que les dio el título al enviarle el balón a Rodrigo de Paul a los 72 minutos. Messi robó el balón y pasó a través de un pequeño hueco en una pared de defensores de Vancouver.

De Paul recibió el balón en carrera y lo empujó a la esquina lejana de la portería antes de que Messi saltara al aire para abrazarlo unos segundos después, todo sonrisas.

Y mientras los minutos finales se agotaban, los fanáticos del Inter Miami vestidos de rosa, y con la mayoría con el número diez de Messi en la espalda, se pusieron de pie para vitorear a su equipo. El sur de Florida ha visto títulos de la NFL, la NBA, la MLB y la NHL en el pasado.

Ahora también es una ciudad de fútbol. Messi lo hizo posible. Tadeo Allende anotó en el sexto minuto del tiempo de descuento, por supuesto, con otra asistencia de Messi, para sentenciar el resultado 3-1.

El Inter Miami se convirtió en la 16ma franquicia en los 30 años de historia de la Liga que gana el título de la MLS. Y esto extiende una racha de paridad para la MLS, que ha visto a cinco franquicias diferentes ganar campeonatos en los últimos cinco años y ocho reclamar un título en las últimas nueve temporadas; solo Columbus ha ganado dos veces en ese lapso.

También fue la culminación de una odisea de 12 años para David Beckham, quien es parte del grupo propietario del Inter Miami.

Su contrato con la MLS decía que podía iniciar una franquicia a una tarifa reducida cuando su carrera terminara. Beckham, quien se retiró en 2013, eligió Miami y le tomó años finalmente hacerlo realidad; fue hasta enero de 2018 cuando la franquicia nació formalmente, después de asociarse con los empresarios de Miami Jorge Mas y José Mas, e incluso entonces el equipo no tenía un plan de estadio.

El equipo comenzó a jugar en 2020. Y luego llegó Messi a la mitad del 2023. El equipo que estaba en último lugar ahora domina la liga.

"Ha sido un viaje increíble", dijo Beckham.

Este el 47mo trofeo para Messi con sus clubes y país, extendiendo su récord global en el fútbol masculino. Ahora ha ganado al menos 21 títulos en situaciones de finales a un solo partido, muchos de ellos con el núcleo de este equipo: Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Javier Mascherano, sus compañeros de equipo de mucho tiempo en el Barcelona.

Busquets y Alba se retiran y se despiden como campeones. El futuro de Suárez es incierto. Mascherano es ahora el entrenador, quien cambió la alineación y las tácticas del Inter Miami a mitad de temporada con este momento en mente.

Y Messi de 38 años, el MVP de la MLS 2024 que parece seguro para ganar el premio nuevamente esta temporada, tiene contrato para seguir jugando con Miami hasta los 40 años.

El Inter Miami se adelantó 1-0 con un autogol en el octavo minuto, antes de que Vancouver empatara al 60 con un gol de Ali Ahmed. Otro disparo de Vancouver golpeó ambos postes unos dos minutos después, pero no entró, y el Inter Miami tomó la delantera definitivamente cuando Messi encontró a De Paul.

Y cuando todo terminó, Messi se dirigió a la sección de seguidores del Inter Miami y levantó ambas manos en el aire. Fue un momento que tomó dos años y medio en hacerse realidad.

