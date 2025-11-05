Messi encabeza el 11 ideal de la MLS por segundo año consecutivo

Lionel Messi volvió a ser incluido en el once ideal de la temporada de la Major League Soccer (MLS), tras una campaña brillante con el Inter Miami, en la que anotó 29 goles en 28 partidos y conquistó su primera Bota de Oro del torneo.

La liga norteamericana dio a conocer este miércoles la selección oficial del mejor equipo del año, elaborada a partir de la votación de periodistas, jugadores y cuerpos técnicos de las 30 franquicias.

En esta edición, destaca la menor presencia de futbolistas latinoamericanos. Además de Messi, el único sudamericano incluido fue el mediapunta brasileño Evander, figura del FC Cincinnati.

Sorprendentemente, ninguna de las otras estrellas del Inter Miami,Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez o Rodrigo De Paul, fue seleccionada.

El once ideal lo completan el arquero canadiense Dayne St. Clair (Minnesota United); los defensores Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Kai Wagner y Jakob Glesnes (Philadelphia Union); los mediocampistas Cristian Roldán (Seattle Sounders) y Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps); y los atacantes Denis Bouanga (LAFC) y Anders Dreyer (San Diego FC).

A sus 38 años, Messi no solo lidera la lista, sino que parte como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, que se anunciará en los próximos días.

