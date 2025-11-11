Cerrar X
México avanza a 16vos del Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

La Selección Mexicana Sub-17 clasificó como el último de los mejores terceros al Mundial de Catar 2025, gracias al Fair Play y a la derrota de Arabia Saudita

  • 11
  • Noviembre
    2025

La Selección Mexicana Sub-17 logró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025, tras clasificarse como el último de los mejores terceros lugares, beneficiada por el criterio del Fair Play.

Pese a las dos derrotas sufridas en la fase de grupos y una diferencia de goles negativa, el equipo mexicano se mantuvo con vida gracias a su disciplina en el campo, lo que terminó marcando la diferencia tras la caída de Arabia Saudita 2-0 ante Mali.

México y Arabia cerraron la fase de grupos con 3 goles a favor y 5 en contra, ambos con diferencia de -2, pero fue el juego limpio el que inclinó la balanza a favor del cuadro tricolor.

El Tri recibió 7 tarjetas amarillas en total, mientras que los árabes acumularon 9 amarillas y 2 expulsiones, lo que los dejó fuera por el criterio del Fair Play de la FIFA, que premia la conducta deportiva dentro del terreno de juego.

De esta manera, México selló su boleto como el último clasificado de los mejores terceros, asegurando su presencia en la siguiente ronda del torneo.

Cabe señalar que este Mundial Sub-17 marcó el estreno del formato de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos, donde avanzan los líderes, sublíderes y los ocho mejores terceros lugares.

Con este cambio, 32 equipos continúan en competencia, aunque México tuvo que esperar hasta el último resultado del grupo para confirmar su clasificación, un desenlace que se definió literalmente por tarjetas.

México enfrentará a una potencia: Argentina

México enfrentará a Argentina, el mejor líder de la fase de grupos, que llega con paso perfecto, 11 goles a favor y apenas 2 en contra.

El encuentro será una dura prueba para los dirigidos por el cuerpo técnico mexicano, que deberán mostrar una versión más sólida si quieren seguir avanzando en el torneo.

“No fue el camino que imaginamos, pero seguimos vivos. El grupo no se rinde”, expresó uno de los jugadores tras confirmarse el pase.


