México buscará asegurar su pasaje a Qatar en el Azteca

Por muchos años, el estadio Azteca ha sido una fortaleza infranqueable donde México subyagaba a sus oponentes en las eliminatorias de la Copa Mundial.

La altitud de la Ciudad de México, el horario de los partidos y hasta el césped solían jugarle a favor del cuadro local, pero todo eso ha cambiado.

Los mexicanos intentarán hacer pesar su localía el miércoles cuando reciban a El Salvador para certificar clasificación al Mundial de Qatar 2022 en la última fecha del octagonal final de la CONCACAF.

El Tri, dirigido por el argentino Gerardo Martino, sólo ha ganado tres de los seis encuentros jugados hasta ahora en el Azteca. Apenas 12 de los 25 puntos que acumula en el octagonal fueron cosechados en su feudo.

Llegan a la jornada final en tercer puesto, por detrás de la clasificada Canadá (28 puntos) y Estados Unidos (25), con mejor diferencia de goles.

Un triunfo ante El Salvador sellará la octava comparecencia seguida de México en un Mundial sin depender de nadie. Un empate, combinado con empate o derrota de Costa Rica ante Estados Unidos también. Incluso un revés les daría el pasaje.

México tiene una diferencia de goles de +7, en contraste al +3 de Costa Rica. Si los mexicanos pierden por diferencia de un tanto ante El Salvador, los ticos deberían superar por cuatro goles a los estadounidenses.

"Tranquilidad no hay. En el fútbol, cuando tienes tranquilidad no es bueno, Tenemos que seguir por la misma forma y pensar que no conseguimos el pasaje al Mundial. Nos falta un paso", dijo el asistente de Martino, Jorge Theiler luego de vencer 1-0 a Honduras el domingo pasado. "Dimos un paso importante, pero nos falta el definitivo".