Cerrar X
8e8423689d1236a6092203dbf716f622299262d5_b97b0ed862
Deportes

México cae 1-2 ante Paraguay y suma otra fecha FIFA para olvidar

Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron para Paraguay; Raúl Jiménez descontó. La afición mexicana volvió a repetir gritos discriminatorios

  • 18
  • Noviembre
    2025

La selección de Paraguay, trigésimonovena del ránking de la FIFA, derrotó este martes por 1-2 a la de México, decimocuarta, que continuó con su vuelo bajo en un partido amistoso celebrado en San Antonio (Texas).

En el Alamodome, Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron por los paraguayos y Raúl Jiménez descontó por los mexicanos.

La primera mitad fue de pocas llegadas a las áreas con muchas faltas y choques.

México dejó ir la posibilidad de gol en la jugada más clara de la primera mitad en la que Édson Álvarez estrelló la pelota en el palo.

Después de 45 minutos con ambos cuadros enredados en la mitad de la cancha, en el tiempo complementario los dos cuadros salieron en busca de goles.

Para la segunda parte, el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, envió a la cancha a Julio Enciso y Damián Bobadilla; de inmediato cosechó frutos con protagonismo de ambos en par de goles.

En el 48 Enciso le puso una asistencia a Sanabria, anotador de zurda del 0-1. México empató en el 54 con un penalti convertido por Jiménez, pero los paraguayos respondieron de inmediato, con un gol de cabeza en el 56 de Bobadilla.

Los paraguayos se plantaron bien a la defensa y evidenciaron las carencias del ataque mexicano.

Frustrados, en el 84 los hinchas de México entonaron el grito homofóbico que suelen repetir cuando su equipo juega mal, lo cual causó la detención del encuentro por unos segundos.

En el 88, Enciso tuvo el tercer gol en sus botines, pero Malagón apareció a tiempo y despejó la pelota; en el 90+4 otra vez el portero apareció a tiempo para detener a Diego González, a punto de meter el balón en la red.

Para México la fecha FIFA fue de pésimo rendimiento con un empate sin goles con Uruguay y el revés de hoy que provocó ofensas por parte de sus aficionados, insistentes con el grito discriminatorio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
IMG_6894_8c685ee996
Resalta Andrés Mijes reducción de delitos en Escobedo
83e3f98b3827bb3d78fc3809f3c3f7b6de805222w_ab331ade07
Asesinan a excandidato en Veracruz, segundo en un mes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_21_35_AM_1_28702ed109
Vienen rejoneadores con experiencia, arrojo… ¡Y juventud!
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×