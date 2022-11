'México debe cambiar la postura: atacar y buscar goles'

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el exfutbolista Javier Lozano opina del partido México Vs. Arabia Saudita.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el exfutbolista regiomontano Javier Lozano destacó el orden defensivo de México en la Copa del Mundo de 2022, pero dejó en claro que si el Tri busca llegar a Octavos de Final del Mundial de Qatar debe cambiar la postura en el partido de hoy miércoles ante Arabia Saudita.



“Espero que cambie México su postura y que tome el protagonismo de ir a buscar el partido, que busque ganar y anotar la mayor cantidad de goles que pueda para aspirar a otro resultado.



“México debe hacer lo que están haciendo todos: ir más directo hacia el arco, a velocidad… y México tiene los jugadores para hacer eso”, dijo el exjugador de Tigres.



“El orden defensivo es lo que se le ha visto a México en este Mundial, pero eso no alcanzó en el duelo ante Argentina, debe combinar el orden defensivo con el ataque.



“Ha faltado más propuesta ofensiva de México, tiene jugadores rápidos, pero no se ha decidido a tenerse confianza en ellos mismos para buscar ganar el partido”, agregó en analista de El Sabor del Balón y de El Sabor en Qatar, en Azteca 7 y a más +.



“Cuando nos tocó Arabia Saudita en el sorteo lo veíamos como el menos complicado de los tres rivales, pero le ganó a Argentina y ya lo vimos más complicado, entonces México debe pensar en ganar el partido y no tanto pensar en el rival.



“Yo creo que se va a romper la sequía de gol, México va a anotar ante Arabia Saudita, lo que me queda de duda es si esto le alcanzará a México para llegar a Octavos”, puntualizó.