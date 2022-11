México en la 'mira' de la National Basketball Association

Directivos de la National Basketball Association consideran que la Ciudad de México está lista para tener una franquicia en el mejor basquetbol del mundo.

El domingo pasado por la noche, antes del primer partido de la temporada regular de la G League 2022-2023 en la Ciudad de México, comenzó a escucharse el Himno Nacional de México en la Arena CDMX… y en ese momento, el exjugador de la NBA, Eduardo Nájera, tomó asiento junto a la duela con un sueño en la mente y dijo: “Estoy aquí porque quiero traer la NBA a México”.



En este duelo de la G League, el equipo de los Capitanes de la Ciudad de México venció por 120-84 a Vipers de Rio Grande, ante 7,391 fanáticos en la Arena CDMX.



Y en este juego estaban presentes directivos del basquetbol de la National Basketball Association (NBA), quienes ven con buenos ojos que la Ciudad de México está lista para tener una franquicia en el mejor baloncesto del mundo, destacando las instalaciones de la Arena CDMX.



“Actualmente, la expansión no está en el expediente, pero en algún momento, si tuviéramos que recurrir a la expansión, no hay duda que la Ciudad de México tendría que ser una de las ciudades que estarían en consideración, junto con una serie de otras ciudades muy grandes y relevantes de América del Norte”, dijo el comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum.





“Uno de los mayores desafíos en torno a la expansión internacional siempre han sido los problemas de los viajes, los problemas de las instalaciones. Pero hay una instalación de clase mundial en la Ciudad de México, en la Arena CDMX, que es donde hemos estado jugando nuestros juegos globales en México. Y ese es en realidad el hogar del equipo de la G League, los Capitanes. Y eso no es un problema”, agregó.



“Y el viaje no es un problema. Es un vuelo bastante corto para varios de nuestros equipos, particularmente nuestros equipos de Texas, nuestros equipos de Florida, nuestro equipo de Nueva Orleans. Para Arizona, en realidad, es un vuelo bastante corto. Entonces, esos son todos los tipos de cosas que tomaríamos en consideración, y por esas razones tendrías que considerarlo (a México para tener una franquicia)”, añadió.



El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo recientemente que no hay planes de expansión inmediatos para la liga, que cuenta con 30 equipos… pero eso no ha detenido las especulaciones.



Si la NBA se expande, se espera que Seattle obtenga un equipo que finalmente pueda reemplazar a los SuperSonics, que se trasladaron a Oklahoma City en 2008.



Silver ha reconocido el interés de la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, en querer ser parte de un grupo propietario para un potencial equipo de expansión en Las Vegas.



La NBA, sin embargo, reconoció que la Ciudad de México podría ser un sitio potencial de expansión de la NBA si todo va bien con los Capitanes de Ciudad de México.