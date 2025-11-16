México pelea, pero cae ante Canadá en la Billie Jean King Cup

México dio pelea, mantuvo el temple y la intensidad, pero terminó cediendo ante una escuadra canadiense que llegó a Monterrey con un nivel y una profundidad difíciles de contrarrestar. La Selección Nacional femenil quedó fuera de las Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup tras caer 2-0 en la serie decisiva, un resultado que si bien estaba dentro de lo pronosticado por el ranking, también dejó sensaciones de crecimiento, entrega y momentos de alta competencia.

La tarde se inclinó del lado norteamericano cuando la joven canadiense de 19 años, Victoria Mboko, firmó una actuación contundente ante Renata Zarazúa con parciales de 6-1, 6-1. Desde los primeros puntos, Mboko impuso un ritmo frenético que Zarazúa no consiguió frenar. La potencia de la número 18 del ranking mundial —reconocida por su agresividad y por un tenis que no concede tregua— terminó asfixiando la propuesta más estratégica y de colocación de la mexicana, quien venía de un año sólido, pero no logró trasladarlo a la cancha del Club Sonoma.

Antes, el primer punto también había abierto una ruta complicada para México. Julia García, en su debut oficial dentro de la Billie Jean King Cup, cayó 6-3, 7-6 (7/5) contra Carson Branstine, en un duelo donde la juvenil azteca empezó titubeante por la responsabilidad del escenario, pero terminó compitiendo con determinación, obligando a su rival a definir cada punto con precisión.

Canadá, sexta del ranking internacional —muy por encima del lugar 20 que ocupa México—, aterrizó en la serie con una mezcla poderosa: figuras emergentes como Mboko y especialistas de experiencia como Gabriela Dabrowski, clave en el triunfo ante Dinamarca el día previo. Esa combinación terminó marcando la diferencia frente a un equipo mexicano que mostró corazón, pero que aún necesita mayor profundidad para competir de tú a tú ante potencias de este calibre.

Tras la derrota, Zarazúa destacó el aprendizaje del fin de semana: “Hoy fue muy duro, pero nos debemos quedar con la victoria contra Dinamarca. Sabíamos que Canadá iba a ser súper duro… fueron dos buenos días de aprendizaje”, señaló.

Con este resultado, México regresará en 2026 al Grupo Uno de la Zona América, donde buscará nuevamente el boleto a los Playoffs enfrentando a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Ecuador. Canadá, por su parte, avanzó junto a Australia, República Checa, Suiza, Bélgica, Polonia y Eslovenia.

