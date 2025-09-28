Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_be9130fd19
Deportes

México rescata el empate 2-2 ante Brasil en el Mundial Sub 20

Alexéi Domínguez y Diego Ochoa marcaron para México, que llevó el control del partido, pero sufrió los chispazos de los brasileños

  • 28
  • Septiembre
    2025

El primer tiempo comenzó con todo para México, proponiendo mucho al ataque ante un Brasil que se quiso tomar los primeros minutos para estudiar al rival. Esta baja intensidad provocó que la defensa se descuide y así llegó el primer gol del encuentro, de la mano de Alexéi Domínguez.

México intentó llevar mano del partido, sin embargo, cuando los cariocas decidían subir un poco más el ritmo lograban llegar con relativa facilidad al área rival.

G1-I1W0W8AAgobu.jpg

Además, esa famosa chispa brasileña fue determinante, pues aunque el tricolor estaba ordenado en defensa, una jugada rebotada terminó en los pies de Rafael Barbosa Coutinho, quien la prendió de primera y la mandó a guardar.

El resto del primer tiempo fue peleado, con ambos intentando minimizar los espacios, lo que también bajó la emoción en el Estadio Nacional de Chile, que lució una buena entrada.

G1-PVMSWkAA1pWR.jpg

Para el complemento, México salió nuevamente a manejar el partido, con Gilberto Mora controlando los tiempos y la distribución del juego, aunque la férrea defensa sudamericana no dejó pasar muchos balones.

Conforme fue avanzando el reloj, Brasil decidió ir un poco más hacia adelante y metió en problemas a los dirigidos por Eduardo Arce, que nuevamente sufrieron de un chispazo rival, el cual llegó de los pies de Luighi Hanri, a quien le llegó un balón botado y la prendió de tijera para superar a Emmanuel Ochoa.

México supo lidiar con la presión y logró rescatar el empate en un tiro de esquina que lanzó Gilberto Mora para Diego Ochoa, quien dio un cabezazo "a lo Borgetti" y venció al arquero rival para cerrar el 2-2 final.

El siguiente compromiso de la selección mexicana será el miércoles 1 de octubre y enfrentará a España, que llegará urgido del triunfo por su derrota ante Marruecos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finabien_remesas_165c24c27d
Finabien lidera en remesas de EUA a México, revela Profeco
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T080714_557_2ca8f9bdeb
Catedral de Saltillo estrenará nueva iluminación este lunes
finanzas_medicinas_11be85fc9e
Farmacéuticas bajan precios en EUA por aranceles
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_64_1d917dd0d3
Sheinbaum destaca acuerdo de armas con Estados Unidos
finabien_remesas_165c24c27d
Finabien lidera en remesas de EUA a México, revela Profeco
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T080714_557_2ca8f9bdeb
Catedral de Saltillo estrenará nueva iluminación este lunes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×