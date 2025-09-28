México rescata el empate 2-2 ante Brasil en el Mundial Sub 20

El primer tiempo comenzó con todo para México, proponiendo mucho al ataque ante un Brasil que se quiso tomar los primeros minutos para estudiar al rival. Esta baja intensidad provocó que la defensa se descuide y así llegó el primer gol del encuentro, de la mano de Alexéi Domínguez.

México intentó llevar mano del partido, sin embargo, cuando los cariocas decidían subir un poco más el ritmo lograban llegar con relativa facilidad al área rival.

Además, esa famosa chispa brasileña fue determinante, pues aunque el tricolor estaba ordenado en defensa, una jugada rebotada terminó en los pies de Rafael Barbosa Coutinho, quien la prendió de primera y la mandó a guardar.

El resto del primer tiempo fue peleado, con ambos intentando minimizar los espacios, lo que también bajó la emoción en el Estadio Nacional de Chile, que lució una buena entrada.

Para el complemento, México salió nuevamente a manejar el partido, con Gilberto Mora controlando los tiempos y la distribución del juego, aunque la férrea defensa sudamericana no dejó pasar muchos balones.

Conforme fue avanzando el reloj, Brasil decidió ir un poco más hacia adelante y metió en problemas a los dirigidos por Eduardo Arce, que nuevamente sufrieron de un chispazo rival, el cual llegó de los pies de Luighi Hanri, a quien le llegó un balón botado y la prendió de tijera para superar a Emmanuel Ochoa.

Aquí no se deja de luchar. 😤🇲🇽



Comenzamos nuestra participación en Chile 2025 con un empate ante Brasil. 🇧🇷



¡Aún queda mucho camino, venga equipo!



https://t.co/wP2A0RUt6W 📰✍🏻#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/ie5CiIhKIo — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

México supo lidiar con la presión y logró rescatar el empate en un tiro de esquina que lanzó Gilberto Mora para Diego Ochoa, quien dio un cabezazo "a lo Borgetti" y venció al arquero rival para cerrar el 2-2 final.

El siguiente compromiso de la selección mexicana será el miércoles 1 de octubre y enfrentará a España, que llegará urgido del triunfo por su derrota ante Marruecos.

