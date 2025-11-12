Cerrar X
México se mediría ante Bélgica previo al Mundial 2026

Mikel Arriola confirmó que la Selección Mexicana está cerca de concretar un amistoso ante Bélgica en marzo de 2026, como parte de su preparación al Mundial

  • 12
  • Noviembre
    2025

La Selección Mexicana podría enfrentar a Bélgica en marzo de 2026 como parte de su preparación para la próxima Copa del Mundo, confirmó Mikel Arriola, alto comisionado del futbol mexicano.

El directivo adelantó que las negociaciones están muy avanzadas y que el objetivo es mantener el nivel competitivo del Tri enfrentando a selecciones de clase mundial.

“Estamos negociando con Bélgica y nos da muchísima ilusión porque lo que hemos visto de ellos en los últimos años es muy sólido. Todavía no lo podemos confirmar, pero todo está encaminado”, expresó Arriola.

La Federación Mexicana de Futbol ha establecido que el principal objetivo es llegar en el máximo nivel al Mundial del 2026, donde México será uno de los tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Arriola subrayó que los partidos ante selecciones “Triple A” son un pilar en la estrategia de preparación.

En este sentido, el duelo ante Portugal, ya confirmado para marzo, y el posible choque contra Bélgica, forman parte del plan de alto rendimiento que lidera el cuerpo técnico.

Antecedentes históricos entre México y Bélgica

México y Bélgica cuentan con una historia favorable para el conjunto tricolor en Copas del Mundo.

El Tri venció a los europeos en México 1970 y México 1986, ambas ediciones jugadas en territorio nacional, además de un empate en Francia 1998.

De concretarse, el partido marcaría la cuarta ocasión en la historia que ambas selecciones se enfrenten en un duelo oficial o de preparación.


