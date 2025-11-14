Cerrar X
México Sub-17 avanza a Octavos de Final tras vencer a Argentina

El portero Santiago López, se convirtió en la figura de la Selección Mexicana al detener el primer penal y anotar el quinto frente a la escuadra albiceleste

  • 14
  • Noviembre
    2025

La Selección Mexicana de Fútbol Sub-17 venció en penales a su eterno rival Argentina para lograr el pase a los octavos de finales este viernes en el Mundial de Qatar.

La selección albiceleste abrió el marcador, con un pase recibido por Ramiro Tulián, lo que dejó al portero rendido frente a la portería. Sin embargo, México empató las cartas con un gol de Luis Gamboa, quien remató cerca del arco tras un centro cerrado.

Tomó la delantera la selección mexicana con el doblete de Gamboa, quien por un rebote originado de un tiro libre, tomó la pelota para posicionarla hasta el fondo de la portería.

Pero los tantos se igualaron en el minuto 86, cuando el arquero mexicano falló en la salida y propició el gol del empate por parte del equipo sadamericano.

Al irse a la tanda de penales, Santiago López marcó la diferencia en la ronda, debido a que paró el disparo de Gastón Bouhier. Más tarde, este portero se convirtió en la figura al anotar el último penal, mismo que le dio la victoria al equipo mexicano.

A través de redes sociales, diversos usuarios compartieron el momento en el que el arquero anotó el último gol que posicionó a México en la siguiente ronda.


