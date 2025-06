México Sub-20 empata con Dinamarca; pierde punto extra en penales

La Selección Mexicana Sub-20 arrancó su participación en el Torneo Maurice Revello 2025, celebrado en Francia, con un vibrante empate 3-3 ante Dinamarca, aunque cayó en la tanda de penales y dejó escapar el punto adicional.

En un duelo lleno de emociones, el Tricolor mostró carácter y capacidad de reacción para igualar en tres ocasiones un marcador que por momentos parecía desfavorable.

Dinamarca se adelantó al minuto 11 con gol de Jakob Vester, pero Oswaldo Virgen empató justo antes del descanso, en el 45+2’. Los europeos retomaron la ventaja al 68’ con anotación de Emil Rohd, quien firmaría también el 3-2 parcial al 90+4.

México reaccionó dos veces en la recta final: Juan Pablo Uribe empató 2-2 al 84’, y en el último suspiro, Tahiel Jiménez selló el 3-3 al 90+7', desatando la celebración en el banquillo nacional.

Debido al reglamento del torneo, que otorga un punto adicional al ganador de la tanda de penales tras empate en tiempo regular, el partido se definió desde los once pasos.

Por México marcaron Jurado, Carrillo, Tahiel y Padilla, pero Uribe falló el quinto cobro. Dinamarca fue perfecta y se llevó el punto extra con marcador de 5-4 en penales.

Con este resultado, México suma un punto en el Grupo B, que es liderado por Japón con tres unidades, seguido por Dinamarca, que acumula dos.

El siguiente compromiso para el equipo dirigido por el cuerpo técnico de selecciones menores será el sábado 7 de junio ante el conjunto nipón, en la ciudad de Avignon.

Por otra parte, el Torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon, es reconocido como una vitrina para las nuevas promesas del fútbol mundial.

📊 𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚



Group B ranking after this first matchday



*𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎 𝑑𝑟𝑎𝑤, 𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑜𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑠1 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡#TMR2025 pic.twitter.com/XKul8sdfTA