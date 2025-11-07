Cerrar X
Deportes

México vence a Costa de Marfil en el Mundial Sub 17

Tras el triunfo, la Selección Mexicana Sub 17 suma 4 puntos, y se jugará buena parte de sus posibilidades para pasar de forma directa a dieciseisavos ante Suiza

La selección de México venció este viernes por 1-0 a Costa de Marfil gracias a un cabezazo del defensa Ian Fernando Olvera para continuar con opciones de clasificación directas a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar.

Ambas selecciones dispusieron de buenas ocasiones en la primera mitad, pero ninguna estuvo precisa en los metros finales.

Tras la reanudación, Costa de Marfil amenazó una y otra vez el área mexicana, pero fue incapaz de resolver.

En el minuto 74, México sacó provecho a su única oportunidad clara a balón parado con una falta lateral de Gael García y marcó gracias a un inapelable cabezazo de Olvera.

Los africanos continuaron insistiendo pero volvieron a pecar de imprecisión y terminaron sin sumar aún en el torneo.

Por su parte, México se coloca tercera del grupo F con 4 puntos, y se jugará buena parte de sus posibilidades para pasar de manera directa a las eliminatorias ante Suiza en la última jornada. 


