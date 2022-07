'Mi toreo es del gusto de la afición regia'

Arturo Saldívar, torero de Jalisco, estará este viernes en la corrida de la Monumental Monterrey; boletos a la venta en superboletos.com.

"Voy muy mentalizado, listo y muy preparado para nuestro compromiso del viernes en la Monumental Monterrey ´Lorenzo Garza´, donde desde novillero se me ha dado esa plaza y mi toreo siempre ha sido del gusto de la afición regiomontana", dijo en exclusiva para los lectores de El Horizonte el diestro originario de Teocaltiche, Jalisco, Arturo Saldívar, quien mañana viernes hará el paseíllo junto con el diestro regiomontano Isaac Leal Montalvo y el tlaxcalteca Sergio Flores, quienes lidiarán seis toros de distintas ganaderías en la primera corrida denominada de concurso y donde además de toreros triunfadores, se obtendrá la dehesa victoriosa del certamen.

"Gracias a Dios he toreado bastante en el campo y hemos tenido actividad taurina con dos corridas en este mes, una en San Juan del Río donde corté dos orejas y otra en Caxuchica donde solamente me llevé una porque mi segundo toro se partió un pitón y ya no pude hacer faena, pero ahora vamos a Monterrey con muchas ganas y con mucha ilusión de triunfar porque esta plaza siempre me ha dado mucho y he tenido triunfos muy importantes durante toda mi carrera", comentó el diestro.

"Además la corrida es muy peculiar porque es un concurso de ganaderías y aunque he tenido la oportunidad de haber toreado ganado de todas ellas, resulta por demás interesante poder observar los distintos encastes, los diversos tipos de hechuras, presencia, pintas y seguramente va a haber una gran variedad en el juego y el comportamiento que den cada uno de los toros", apuntó el diestro tapatío.

"Salvo Zacatepec, que en corrida formal no me ha tocado torear más que en el campo y siempre me he sentido muy bien tentando ahí, las demás ganaderías las conozco muy bien, la de San Diego de los Padres de Don Pepe Marrón, desde niño que voy a torear ahí, la de El Vergel de Don Octaviano también, desde los 11 años que estaba en ´tauromagia´, donde tuve la oportunidad de torear sus tres encastes: Parladé, Saltillo y Santa Coloma" señaló el artista del toreo.

"Puerta Grande pues es una ganadería de mi tierra y desde novillero toreé muchas novilladas más que corridas, La Playa también toreé mucho de novillero y últimamente también he toreado muchos toros muy buenos de la familia Quijano, de hecho la última corrida que toreé este mes en San Juan del Río, un toro de la ganadería titular se partió un pitón y lo sustituyó uno de La Playa al que, si no lo levanta el puntillero, le tumbo las dos orejas" mencionó.

Y aunque dijo que por primera vez alternará con el regio Isaac Leal, el espada comentó que: "Me imagino que en su tierra y con las ganas que ha de tener de salir adelante, estoy seguro que va a arrear fuerte; y con Sergio Flores, desde chiquillo lo conozco, somos amigos, estuvimos viviendo juntos en España, pero en el ruedo somos rivales y competimos mucho, tenemos siempre ese pique profesional en el ruedo y en Monterrey no será la excepción".

La empresa está programando para hoy jueves en la tarde una clase práctica en el ruedo monumental del coso de la colonia Del Prado con la presencia del diestro tapatío, por lo que el espada no dudó en invitar a la afición que quiera asistir y convivir con él, acuda a la plaza: "Hay que estar pendiente de las redes sociales de la plaza Monumental, donde se informará la hora de la clase práctica que vamos a ofrecer por allá y ojalá que niños y aficionados nos acompañen para conocernos y conocer un poco más de la fiesta de los toros", finalizó diciendo el espada.