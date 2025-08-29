Micah Parsons se une a Packers con contrato récord en Green Bay

Micah Parsons está aceptando las expectativas de que vengan con unirse a los Packers de Green Bay Packers con un contrato récord.

"Solo quiero hacer todo lo que pueda para ayudar a los Packers a ganar un campeonato", le dijo Parsons el viernes a The Associated Press, un día después de que el cazamariscales fuera traspasado desde los Cowboys de Dallas y acordara los términos de un contrato que lo convierte en el jugador que no sea quarterback mejor pagado en la historia de la liga.

Parsons, quien ofreció su conferencia de prensa introductoria en Green Bay el viernes por la noche, recibió un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares, de los cuales 136 millones son garantizados. Los Packers enviaron dos selecciones de primera ronda y al tackle defensivo tres veces Pro Bowl Kenny Clark a Dallas a cambio de Parsons, quien ya tiene 52 capturas y medios durante sus primeras cuatro temporadas en la NFL.

El nuevo equipo de Parsons podría resultar en un nuevo número de uniforme. En Dallas, Parsons tenía el número 11, que actualmente lleva el receptor Jayden Reed de Green Bay.

El viernes, Parsons, de 26 años, insinuó un nuevo número cuando publicó en X y preguntó: "¿Debería elegir el 0 o el 1?"

