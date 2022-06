Miguel Herrera califica como bueno primer año con Tigres

En entrevista con Pello Maldonado, director de Azteca Deportes Noreste, el técnico confiesa qué aprendizaje le dejaron las dos eliminaciones en Semifinal.

Tras un año futbolístico como director técnico de Tigres, al disputar los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 de la Liga MX, Miguel Herrera platicó en exclusiva con Pello Maldonado, director de Azteca Deportes Noreste.

´El Piojo´ y el conjunto auriazul están en pretemporada, de cara al arranque de la fase regular del Torneo Apertura 2022 de la Primera División del futbol soccer mexicano, que abre fuego el próximo viernes 1 de julio. ´La U´ entra en acción el sábado 2 al recibir a Cruz Azul en la Jornada 1 a las 19:05 horas en el Estadio Universitario.

¿Cómo calificas tu primer año con Tigres?

Bueno, porque fue el equipo que más partidos ganó, el equipo que más goles hizo, el equipo que tiene dos Campeones goleadores, el que más puntos hizo en un año, y digo bueno porque no llegamos a la Final, no pudimos concretar levantar un título y eso es lo que realmente la gente espera.

¿Qué es lo que más te ha gustado y menos te ha gustado de tu equipo en este año?

Lo que más me ha gustado es el convencimiento de jugar como a mí me gusta, como yo lo quiero dentro de la cancha, buscar el arco rival lo más rápido posible, tenemos un equipo que hace muchos goles, atacamos bien, por obvias razones regalamos espacios a nuestras espaldas, necesitamos ser un equipo más consciente en esa parte, terminar mejor jugadas, aún así -en el año completo- estamos entre las cinco mejores defensas del torneo.

En el tema de Carlos González, se habla de que hay ofertas, en dado caso de que Tigres se desprenda de Carlos González, ¿qué estaría buscando Miguel Herrera para su reemplazo?

Un delantero, si sale un delantero voy a buscar un delantero, pero un delantero que acompañe a André (Pierre Gignac), y que pelee por el puesto con ´Nico´ (Nicolás ´Diente´ López) y André (Pierre Gignac), estar ahí metiendo goles.

El tema de Sebastián Córdova, tú lo trajiste desde el América y tampoco vio tantos minutos de acción, se entiende que hay una competencia interna en Tigres, ¿Córdova se queda en Tigres, lo ves muchos años en Tigres?

Se queda en Tigres y vamos a exigirle, que muestre la calidad por la cual llegó, la competencia interna en Tigres está a full porque jugaba (Luis) Quiñones, pero atrás estaba (Yeferson) Soteldo; estaba Flo (Florian Thauvin) y entraba ´Nico´ (Nicolás ´Diente´ López)... eso hace crecer al equipo.

El tema de la alineación indebida en la Vuelta de la Semifinal ante Atlas, ¿ya está superado al 100 por ciento?

Totalmente, porque fue un error que cometimos como cuerpo técnico, pero es responsabilidad del técnico porque es el responsable de todo. No nos vuelve a pasar una cosa así. Fue un error muy grave, tenemos que estar muy atentos a eso.

Acaba de decir André-Pierre Gignac que ve a Florian Thauvin como el líder del nuevo ciclo de los Tigres, ¿tú también ves a Florian como un nuevo líder?

Ojalá, porque Flo tiene condiciones, es un jugador con mucha calidad, mucha técnica, el torneo pasado ya empezó a demostrar en pases y asistencias, donde fue uno de los mejores, tenemos que seguir manteniendo a Flo en ese nivel.

¿Está pensando Miguel Herrera en este momento en la línea de cinco o en la línea de cuatro para arrancar el campeonato?

Cuatro.

¿Cómo manejar el tema de las caras... el jugador va a la banca y hace caras, sale de cambio y hace caras, cómo manejar el vestidor?

Lo vieron el torneo pasado, hubo esas acciones... a lo mejor hace 10 años me pudo haber pasado, pelearme con ellos, discutir con ellos porque me ganaba el ímpetu, pero ahora entiendo al jugador, entiendo que no le gusta salir, quiere jugar... pero también, como se los he dicho: ´¿Quieres jugar?, en lugar ese hacer caras demuéstralo con trabajo´, y el que está adentro tiene que demostrar con trabajo que quiere seguir jugando o que quiere seguir siendo el que inicia, porque yo trataré de ser lo más justo posible, el que ande mejor es el que va a jugar, así he sido siempre.

La táctica fija, hemos visto pocos goles de Tigres en táctica fija, ¿es uno de los aspectos a mejorar?

Muy pocos (goles), la verdad es que hemos trabajado, pero no tenemos la certeza en el centro, vamos a trabajar muy fuerte en esa parte porque son momentos que se dan en un partido... la táctica fija es una situación que puede ayudarte a ganar un partido.

¿Qué aprendizaje te dejaron estas eliminaciones en Semifinales en los últimos dos torneos de Liga MX?

El primer torneo, la falta de contundencia para poder eliminar al León... y en el segundo torneo, el juego de Ida (ante Atlas), el tercer gol fue distracción de nosotros porque de estar encima de ellos para acercarnos 2-1, nos venimos con un 3-0 (en contra), pero el mayor error de la segunda Semifinal fue la alineación (indebida).

Cuando llegaste a Tigres, me dijiste hace un año: ´Vengo por muchísimo tiempo a Tigres... me quiero quedar aquí, no 10... ¡15 años!´, ¿todavía sigues con esa filosofía?

No he pensado en salir de Tigres en mucho tiempo, quiero que los muchachos me regalen levantar una Copa con ellos, levantar una o dos o las que ellos tengan fuerza para hacer, y seguir manteniéndome en este club que es extraordinario, es un gran club, y que sin ninguna duda tenemos una afición incomparable. Debemos la Final, lo demás lo entregamos. Obligación es jugar bien, pero sí estamos con la conciencia de que queremos ser Campeones. La gente es exigente porque así se logró que hiciera cosas trascendentales este equipo, estamos conscientes de que, para que la gente esté muy contenta, tenemos que regalarle Campeonatos, estamos trabajando para ello, por supuesto, nuestro paso ideal es llegar a la Final, y en la Final pelear el título siempre, no hay de otra. Es el objetivo trazado hasta el día de hoy, que es llegar a la Final porque ahí vamos a pelear el título.

Dice André-Pierre Gignac que jugará hasta el 2025, ¿Miguel Herrera ve a Gignac jugando hasta el 2025?

Si sigue entrenando como está entrenando, sin duda alguna, es un ejemplo de trabajo, de tenacidad, de ganas de ser, de mantener su nombre allá arriba.