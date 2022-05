Miguel Herrera reconoce error en alineación

El director técnico de los Tigres, Miguel Herrera, reconoció que debido a una desconcentración suya, provocó una alineación indebida en la semifinal del Clausura 2022 ante el Atlas.

"Desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía el cambio en la cabeza y Hugo (Ayala) dijo que ya no podía más, que le dolía la espalda de un golpe y no me di cuenta. Responsabilidad 100 por ciento mía", admitió el técnico en rueda de prensa.