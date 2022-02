Miguel Herrera tiene palabra... ¡y goles!

En este año futbolístico, los Tigres del ´Piojo´ son el club que más dianas han marcado en fase regular en Liga MX

"A ver, cab..., a ver, Fili@fi dusa7, no me jodas, ya sé que eres ´tuquista´; no te digo que no lo seas, pero vas a ver que en un mes, cab..., vas a ser ´piojista´ porque este equipo va a ir para adelante; para atrás, ni para tomar vuelo. Gignac, chin... de goles, vas a ver, te lo dedico cab...", estas palabras las dijo el técnico de Tigres, Miguel ´´El Piojo" Herrera el pasado jueves 27 de mayo de 2021, cuando tenía una semana como estratega de los de la UANL... ¡y las ha hecho realidad!

Y es que en este momento, los auriazules son el equipo que más goles ha marcado en este año futbolístico de la Liga MX (con 36), en juegos de fase regular, tras 22 juegos: 17 duelos del Torneo Apertura 2021 (con 26 goles) y cinco cotejos del Torneo Clausura 2022 (con 10 goles), campañas en las que ´´El Piojo" ha estado en el banquillo felino.