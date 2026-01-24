Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_mike_mccarthy_eb9d526415
Deportes

Mike McCarthy inicia nueva era como head coach de Steelers

Pittsburgh oficializó la llegada de Mike McCarthy para la temporada 2026, poniendo fin a casi dos décadas de continuidad en el puesto de head coach

  • 24
  • Enero
    2026

Después de casi 20 años, los Pittsburgh Steelers iniciarán una nueva etapa en el puesto de head coach.

Este sábado, la franquicia hizo oficial la llegada de Mike McCarthy, quien asumirá el mando para la temporada 2026 y pondrá fin a una de las eras más largas y estables en la NFL.

Aunque en semanas recientes nombres como Brian Flores y Chris Shula sonaron con fuerza para tomar las riendas del equipo, la organización "Black & Yellow" optó por un viejo conocido: el entrenador que en 2011 frustró a Pittsburgh al vencerlos en el Super Bowl XLV al frente de los Green Bay Packers, Mike McCarthy.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del equipo, donde los Steelers confirmaron haber alcanzado un acuerdo verbal con McCarthy para iniciar una nueva era en la "ciudad del Acero".

No obstante, su pasado exitoso no garantiza el presente. Durante su etapa más reciente con los Dallas Cowboys, McCarthy acumuló tres temporadas de 12 victorias, pero en ninguna logró superar la Ronda Divisional.

Con este nombramiento, el estratega nacido en Pensilvania se convertirá en apenas el cuarto entrenador en jefe de los Steelers desde 1969, una lista exclusiva que incluye a Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin, todos con procesos largos y exitosos dentro de la franquicia.

¿Aaron Rodgers se queda?

La llegada de McCarthy podría ser un factor clave para el futuro inmediato del equipo, especialmente en la situación del quarterback Aaron Rodgers. El veterano pasador había asegurado que la temporada 2025 sería la última de su carrera, la cual cerró de forma amarga tras caer 30-6 ante los Texans en el juego de comodines.

Sin embargo, distintos reportes señalan que McCarthy podría jugar un papel determinante para convencer a Rodgers de regresar una temporada más, lo que abriría la posibilidad de que 2026 represente un auténtico “last dance” para el mariscal de campo con los Steelers.

De confirmarse, Pittsburgh apostaría por una combinación de experiencia en el banquillo y liderazgo en el emparrillado para intentar volver a competir seriamente por el Super Bowl.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mike_Mc_Carthy_8d05000fb8
Confirma Steelers que Mike McCarthy será el sucesor de Tomlin
sultanes_femenil_EH_a5a1b23e95
Sultanes Femenil obtienen su primera victoria del 2026
Whats_App_Image_2026_01_23_at_12_14_42_AM_d608b5001f
Juegazo… pero pierde Sultanes Femenil por 1-0
publicidad

Últimas Noticias

refuerzan_protocolos_tormenta_invernal_mexico_fa6041b06f
Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T083552_772_034cbe4f5a
Retira Prepa Tec 1.3 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
sultanes_femenil_pierde_contra_algodoneras_2053a9bb24
Sultanes Femenil sufre derrota ante Algodoneras de Unión Laguna
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×