Deportes

Milei asistirá al sorteo del Mundial 2026; Trump lo invitó

Se prevé que para este evento, se otorgará la primera edición del Premio FIFA de la Paz, de la cual podría ser acreedor el mandatario estadounidense

  • 17
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump invitó a su homólogo argentino Javier Milei al sorteo del Mundial 2026.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México, que por primera vez contará con la participación de 48 equipos nacionales en lugar de 32.

Cabe destacar que Washington fue vital para el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, debido a que el paquete de asistencia financiera le permitió frenar la volatidad de los mercados en medio de la campaña electoral.

Estados Unidos anunció la semana pasada, su primer acuerdo comercial y de inversión con Argentina para la exportación de medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas.

FIFA anunció además que durante el sorteo entregará la primera edición del Premio FIFA de la Paz y se especula que Trump podría ser el primer galardonado.

Este evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.


Comentarios

