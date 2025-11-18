Cerrar X
Mundial 2026: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado

Con España, Bélgica y Nueva Zelanda clasificadas, 39 de 46 plazas directas están definidas; otros dos boletos se jugarán en playoffs en México

  • 18
  • Noviembre
    2025

Cada vez falta menos para el Mundial de 2026 y cada vez hay menos cupos para el torneo de selecciones más importante.

Y es que, tras la clasificación directa de España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria este martes, 39 de los 46 boletos directos a la justa mundialista ya tienen nombre. Mientras que otros dos boletos se obtendrán en los playoffs intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo en México.

Conoce la distribución de las plazas

Asia: ocho plazas directas y una al playoff intercontinental.
África: nueve lugares directos más uno para el playoff intercontinental.
Norte y Centroamérica y el Caribe: tres cupos directos (más los tres países anfitriones) y otros dos lugares en los playoffs intercontinentales.
Sudamérica: seis lugares directos y enviará otro equipo al playoff intercontinental.
Oceanía, por primera vez, tiene un espacio garantizado: Nueva Zelanda lo aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia yendo a los playoffs intercontinentales.
Europa: 16 boletos seguros para jugar en la Copa del Mundo.

Conoce a los clasificados hasta este martes 18 de noviembre.

Anfitriones: Estados Unidos, México, Canadá
Norte y Centroamérica y el Caribe: Panamá, Curazao y Haití
África: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur y Uzbekistán
Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.
Oceanía: Nueva Zelanda
Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay


Comentarios

