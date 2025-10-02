Cerrar X
Mundial de Clubes podría tener hasta tres clubes por país: FIFA

La FIFA analiza modificar el reglamento del Mundial de Clubes para que hasta tres equipos de un mismo país puedan participar a partir de 2029

  • 02
  • Octubre
    2025

La FIFA planea implementar un cambio en el formato del Mundial de Clubes a partir de 2029, con la posibilidad de que hasta tres equipos por país puedan participar en el torneo.

Dicha propuesta busca corregir las limitaciones del actual sistema, que en su edición más reciente dejó fuera a grandes clubes europeos como Liverpool, Barcelona y Nápoles.

El problema del sistema de clasificación

Actualmente, el acceso al Mundial de Clubes se basa en los campeones de la Champions League de las últimas cuatro temporadas y en un coeficiente acumulado de resultados internacionales. 

Bajo este esquema, el Liverpool quedó excluido pese a tener mejores números que Chelsea y Manchester City, que sí accedieron como campeones de Europa en 2021 y 2023.

La FIFA considera que esta situación afecta la competitividad y el atractivo del torneo, por lo que busca ampliar el límite de representantes por nación.

Posible expansión del torneo

Aunque la opción de elevar el tope a tres equipos por país parece viable, el número total de participantes seguiría siendo de 32 clubes, sin embargo dentro de la FIFA también existe la idea de llevar el torneo a 48 equipos y disputarlo cada dos años, una propuesta que choca con la postura de la UEFA, opuesta a una ampliación tan drástica.

La postura de la FIFA y la UEFA

Por su parte, el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, confirmó en Londres que se abrirá un diálogo con la UEFA y con la ECA (Asociación de Clubes Europeos) para definir el futuro del certamen.

“Se tomarán las decisiones adecuadas para continuar con el gran éxito que fue la primera edición celebrada este verano”, declaró Montagliani, en referencia al torneo donde el Chelsea levantó el título tras vencer al PSG.

 


