Nahuel Guzmán negó mala intención en final regia

Tras protagonizar una polémica acción, lanzar un peluche de tigre en el festejo de las rayadas en la final, el arquero del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, comentó que "no hubo ninguna intención".

El guardameta felino fue entrevistado mientras salía de las pruebas físicas de las oficinas de medicina del deporte, dónde aclaró que lanzar el peluche no fue con mala intención, y pidió a las aficiones rivales hacer lo mismo con él.

"Hubo como 50 mil personas que aventaron peluches. Fue una casualidad que pasaran las chicas de Rayadas, no hubo ninguna intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a la cancha", aseguró el "Patón" Guzmán.

Debido a que durante el medio tiempo del encuentro en el estadio Universitario se lanzaron peluches como dinámica para apoyar a los niños de Nuevo León, sin embargo el portero argentino lo hizo durante el festejo de las campeonas del Apertura 2021.

"Fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión y me había llegado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo. Fue justo el momento que salíamos todos, tanto las chicas de Tigres y de Rayadas se estaban yendo al vestido y yo a la cabina", comentó.