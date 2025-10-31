Cerrar X
Deportes

Nahuel Guzmán, portero de Tigres es un ‘clásico’ en los clásicos

El famoso ‘Patón’ es el futbolista que más Clásicos Regiomontanos ha disputado a lo largo de la historia, con un total de 34; este sábado va por el 35

  • 31
  • Octubre
    2025

El portero argentino, Nahuel Guzmán, es un ‘Clásico’ en el futbol de la Sultana del Norte. Y es que el famoso ‘Patón’ es el futbolista que más Clásicos Regios ha disputado a lo largo de la historia, de 1974 a la fecha, con un total de 34, mismos que ha disputado a lo largo de 11 años: desde 2014.

El guardameta de Tigres ha dejado atrás a quien por varios años fue el líder de este rubro, la leyenda de los Rayados, José de Jesús Arellano Alcocer, el famoso ‘Cabrito’, quien tras su retiro congeló su número en 31 apariciones ante los felinos, para ser el tercer elemento con más derbis disputados en Nuevo León.

Otro jugador auriazul está en segundo lugar: André-Pierre Gignac, con un total de 33. La cuarta posición le corresponde a Guido Pizarro, quien se quedó en 28 derbis disputados hasta su retiro de las canchas hace algunos meses.

Luis Pérez del Monterrey le sigue con 27 Clásicos… y de ‘La U’, Hugo Ayala, Jesús Dueñas y Tomás Boy cuentan con 26 partidos cada uno; Aldo de Nigris está con 19 cotejos, teniendo como peculiaridad que jugó en ambos equipos de la Sultana del Norte.

Otro dato es que, por el lado albiazul, sólo dos futbolistas en activo están en esta lista del Top-20, siendo ellos Rogelio Funes Mori con 21 juegos, y Jesús Gallardo con 17, pero ya ninguno de los dos juega con los Rayados.

Entérate

Ellos son los jugadores que han disputado más Clásicos Regios a lo largo de la historia, de 1974 a la fecha:

FUTBOLISTA    EQUIPO    CLÁSICOS

1.- Nahuel Guzmán    Tigres    34
2.- André-Pierre Gignac    Tigres    33
3.- Jesús Arellano    Rayados    31
4.- Guido Pizarro    Tigres    28
5.- Luis Pérez    Rayados    27
6.- Hugo Ayala    Tigres    26
7.- Jesús Dueñas    Tigres    26
8.- Tomás Boy    Tigres    26
9.- Carlos Muñoz    Tigres    25
10.- José María Basanta    Rayados    25
11.- Jorge Torres Nilo    Tigres    23
12.- ‘Juninho’    Tigres    23
13.- Antonio Sancho    Tigres    22
14.- Rogelio Funes Mori    Rayados    21
15.- Aldo de Nigris    Tigres / Rayados    19
16.- Javier Saavedra    Tigres    19
17.- Severos Meza    Rayados    19
18.- Jonathan Orozco    Rayados    19
19.- Sergio Orduña    Tigres    17
20.- Jesús Gallardo    Rayados    17


Comentarios

