Nahuel Guzmán, portero de Tigres es un ‘clásico’ en los clásicos

El portero argentino, Nahuel Guzmán, es un ‘Clásico’ en el futbol de la Sultana del Norte. Y es que el famoso ‘Patón’ es el futbolista que más Clásicos Regios ha disputado a lo largo de la historia, de 1974 a la fecha, con un total de 34, mismos que ha disputado a lo largo de 11 años: desde 2014.

El guardameta de Tigres ha dejado atrás a quien por varios años fue el líder de este rubro, la leyenda de los Rayados, José de Jesús Arellano Alcocer, el famoso ‘Cabrito’, quien tras su retiro congeló su número en 31 apariciones ante los felinos, para ser el tercer elemento con más derbis disputados en Nuevo León.

Otro jugador auriazul está en segundo lugar: André-Pierre Gignac, con un total de 33. La cuarta posición le corresponde a Guido Pizarro, quien se quedó en 28 derbis disputados hasta su retiro de las canchas hace algunos meses.

Luis Pérez del Monterrey le sigue con 27 Clásicos… y de ‘La U’, Hugo Ayala, Jesús Dueñas y Tomás Boy cuentan con 26 partidos cada uno; Aldo de Nigris está con 19 cotejos, teniendo como peculiaridad que jugó en ambos equipos de la Sultana del Norte.

Otro dato es que, por el lado albiazul, sólo dos futbolistas en activo están en esta lista del Top-20, siendo ellos Rogelio Funes Mori con 21 juegos, y Jesús Gallardo con 17, pero ya ninguno de los dos juega con los Rayados.

Ellos son los jugadores que han disputado más Clásicos Regios a lo largo de la historia, de 1974 a la fecha:

FUTBOLISTA EQUIPO CLÁSICOS

1.- Nahuel Guzmán Tigres 34

2.- André-Pierre Gignac Tigres 33

3.- Jesús Arellano Rayados 31

4.- Guido Pizarro Tigres 28

5.- Luis Pérez Rayados 27

6.- Hugo Ayala Tigres 26

7.- Jesús Dueñas Tigres 26

8.- Tomás Boy Tigres 26

9.- Carlos Muñoz Tigres 25

10.- José María Basanta Rayados 25

11.- Jorge Torres Nilo Tigres 23

12.- ‘Juninho’ Tigres 23

13.- Antonio Sancho Tigres 22

14.- Rogelio Funes Mori Rayados 21

15.- Aldo de Nigris Tigres / Rayados 19

16.- Javier Saavedra Tigres 19

17.- Severos Meza Rayados 19

18.- Jonathan Orozco Rayados 19

19.- Sergio Orduña Tigres 17

20.- Jesús Gallardo Rayados 17

