NBA evalúa cambiar a formato de torneo para el Juego de Estrellas

La NBA está considerando adoptar un formato de torneo para el Juego de las Estrellas, similar al que se ha utilizado en la competencia de las Estrellas Emergentes en años recientes, informaron este viernes dos personas con conocimiento del plan.

Las personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los cambios no se han finalizado, dijeron que la idea se ha discutido durante varias semanas y se habló más al respecto durante una reunión del comité de competencia este viernes.

La idea se centra en que las 24 selecciones del Juego de las Estrellas se dividan en tres equipos de ocho jugadores, siendo el cuarto equipo probablemente el ganador de la competencia de Estrellas Emergentes que se llevará a cabo antes ese fin de semana.

Los cambios entrarían en vigor a partir del fin de semana del Juego de las Estrellas de esta temporada en San Francisco.

Aún no está claro cómo cambiaría el proceso de votación. Los fanáticos, jugadores y medios de comunicación han sido parte de un sistema ponderado para elegir a los titulares, mientras que los entrenadores han seleccionado a los reservas. Bajo el formato propuesto, no habría reservas, por lo que es probable que las cuatro entidades votantes jueguen un papel en la selección del grupo de 24 jugadores.

También es incierto cómo funcionarían los entrenadores. Típicamente, los cuerpos técnicos de los equipos que lideran las Conferencias Este y Oeste son invitados a entrenar en el Juego de las Estrellas, pero ahora, con tres o cuatro equipos involucrados, podrían ser necesarios más entrenadores.

ESPN fue el primero en informar sobre la idea de los cambios este viernes.

El comisionado Adam Silver dijo a principios de este mes que la liga quiere cambiar el formato del Juego de las Estrellas, con la esperanza de que pueda ser más competitivo.

Comentarios